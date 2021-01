GoldenEye 007: remake cancelado de 2007 sale a la luz

GoldenEye 007 es uno de los títulos más importantes para los fans del género de disparos en primera persona (FPS). Pero, pese a su legado, el título jamás recibió remasterización alguna, al menos de forma pública, porque lo que sí hubo fue un intento de lanzarlo al mercado en la época de la PS3 y la Xbox 360.

Así lo ha dejado en claro la publicación de un video en YouTube, que fue subido por el usuario Graslu00. Este compartió a la comunidad lo que señala como una remasterización completa que estuvo planeada para aparecer en Xbox Live Arcade allá por 2007, pero que nunca llegó a publicarse como tal.

Graslu00 señala que el juego es muy similar al original de Nintendo 64, y su video –en formato longplay– lo demuestra pues contiene toda la campaña prácticamente inalterada. El usuario precisó que lo mostrado se ejecutó en un emulador de PC que admite la resolución 4K.

Sobre el proyecto en sí, fue el mismo compositor del juego original, Grant Kirkhope, quien dio luces al respecto. Al parecer, el proyecto estaba encaminado, pero distintos problemas relacionados con derechos de autor terminaron por provocar su cancelación.

El tema de derechos constituyó una verdadera pesadilla para el proyecto. GoldenEye 007 fue lanzado en 1997, cuando Rare todavía trabajaba cercanamente a Nintendo, además de EON, la empresa que se encarga de todo lo relacionado a James Bond.

El volver a publicar el juego habría significado que cada actor de voz y representado en el mismo haya tenido que dar su consentimiento, al igual que las partes ya mencionadas. Por esta complicación, los desarrolladores decidieron abandonar el proyecto.

Graslu00 no mencionó cómo logró obtener acceso al videojuego, pero fue claro al indicar que este no guarda relación alguna con la reciente filtración de archivos que sufrió Microsoft en 2020 (en los foros de 4chan), del cual todavía existe un archivo que no se ha descifrado.