Pokémon GO: misiones y recompensas de la investigación limitada de Sneasel

Niantic despide el mes de enero con un nuevo evento en Pokémon GO. Los jugadores de la popular app para iPhone y Android tendrán la chance de capturar a Sneasel, quien protagoniza una nueva investigación limitada conformada por sencillas misiones y jugosas recompensas.

La investigación limitada de Sneasel estará activa en Pokémon GO solo por hoy sábado 30 de enero hasta las 10.00 p. m., por lo que tienes mucho tiempo para completar las 20 fases que conforman esta celebración.

Por si no lo sabías, esta criatura es de tipo siniestro/hielo, y aunque no es muy utilizada en la Go Battle League del juego de realidad aumentada, su evolución, Weavile, es bastante poderosa en el PVE del juego de realidad aumentada, por lo que registrar un 100 IVs de este ejemplar te aseguraría la victoria en las incursiones que participes.

Lista de misiones y recompensas de la investigación limitada de Sneasel

Fase 1/20

Transfiere 2 pokémon - recompensa Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 buenos lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 1: poké balls x10, 500 de polvo estelar, 1.000 puntos de experiencia.

Fase 2/20

Transfiere 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 buenos lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 2: Baya pinia x15, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 3/20

Usa 3 bayas pinia mientras capturas pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 buenos lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 3: Sneasel (shiny), 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 4/20

Haz 2 grandes lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Transfiere 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 4: Sneasel (shiny), 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 5/20

Haz 3 grandes lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 3 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 3 lanzamientos de bola curva - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 5: Baya latano x15, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 6/20

Usa 3 bayas latano mientras capturas pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - Sneasel (shiny)

Haz 2 lanzamientos de bola curva seguidos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 6: Sneasel (shiny), 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 7/20

Haz 2 buenos lanzamientos de bola curva - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 Pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Transfiere 2 Pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 7: caramelos Sneasel x10, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 8/20

Haz 2 buenos lanzamientos seguidos: recompensa - Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Transfiere 2 pokémon - Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 8: baya frambu x15, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 9/20

Usa 3 bayas frambu para ayudarte a capturar pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 lanzamientos de bola curva seguidos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 9: piedra Sinnoh, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 10/20

Haz 2 grandes lanzamientos seguidos: recompensa - Sneasel (shiny)

Captura 3 pokémon: recompensa - Sneasel (shiny)

Evoluciona un pokémon de tipo siniestro - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 10: ultra balls x15, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 11/20

Transfiere 2 pokémon - recompensa Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 buenos lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 11: poké balls x10, 500 de polvo estelar, 1,000 puntos de experiencia.

Fase 12/20

Transfiere 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 buenos lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 12: baya pinia x15, 500 de polvo estelar y 1,000 puntos de experiencia.

Fase 13/20

Usa 3 bayas pinia mientras capturas pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 buenos lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 13: sneasel (shiny), 500 de polvo estelar y 1,000 puntos de experiencia.

Fase 14/20

Haz 2 grandes lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Transfiere 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 14: Sneasel (shiny), 500 de polvo estelar y 1,000 puntos de experiencia.

Fase 15/20

Haz 3 grandes lanzamientos - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 3 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 3 lanzamientos de bola curva - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 15: baya latano x15, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 16/20

Usa 3 bayas latano mientras capturas pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - Sneasel (shiny)

Haz 2 lanzamientos de bola curva seguidos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 16: Sneasel (shiny), 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 17/20

Haz 2 buenos lanzamientos de bola curva - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 Pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Transfiere 2 Pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 17: caramelos Sneasel x10, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 18/20

Haz 2 buenos lanzamientos seguidos: recompensa - Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Transfiere 2 pokémon - Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 18: baya frambu x15, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 19/20

Usa 3 bayas frambu para ayudarte a capturar pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Captura 2 pokémon - recompensa: Sneasel (shiny)

Haz 2 lanzamientos de bola curva seguidos - recompensa: Sneasel (shiny)

Premios por completar la etapa 19: piedra Sinnoh, 500 de polvo estelar y 1.000 puntos de experiencia.

Fase 20/20