El Rubius lanza comunicado sobre la polémica de Andorra

Tras días de muchos comentarios y polémica, el Rubius, famoso youtuber español, decidió pronunciarse sobre todo lo que generó su decisión de mudarse a Andorra. En una extensa carta, el creador de contenido explicó su postura y respondió a quienes lo criticaron.

“En un principio no iba a pronunciarme sobre este tema. Tenía pensado quedarme callado y seguir viviendo mi vida. Mucha gente cercana a mí también me ha recomendado permanecer en silencio y esperar a que se calme un poco la marea. Otros me han aconsejado dar una respuesta oficial, contratando a un asesor de comunicación y enviársela a los medios. Pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. Al final, de lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo”, señala el youtuber.

El Rubius indica que muchos de los comentarios que se emitieron en medios de comunicación fueron excesivos. “Una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal”, explica.

“El asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas. Personas sacando clips míos de hace años completamente fuera de contexto. Gente y medios sacando conclusiones acerca de cuánto dinero gano al año”, agregó.

En su carta también hace mención al debate sobre sus intenciones para mudarse a Andorra. Para el español, su molestia está más enfocada en el trato que ha recibido por los organismos públicos encargados de la recaudación tributaria: “Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE. UU. para ver si tenía “cuentas corrientes ocultas”. Me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera”, argumentó.

Entre otros detalles, el creador de contenido también criticó el actuar de los medios de comunicación que hablaron sobre el tema de las mudanzas a Andorra de muchos youtubers. Asimismo, aseguró que no se pronunciará más sobre este asunto. Puedes leer el mensaje completo en este enlace: twitlonger.com/show/n_1srimvg.