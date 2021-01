Xbox: estos son los juegos gratis que estarán disponibles en febrero

A puertas de iniciar un nuevo mes, Microsoft ha revelado la lista de videojuegos que los miembros de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate podrán descargar de forma gratuita en las consolas Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S durante febrero.

En esta ocasión, la selección de títulos incluye grandes franquicias de estudios como Capcom y LucasArts. De acuerdo con la compañía, el valor total de estos juegos asciende a 104,95 dólares (alrededor de 382 soles al cambio).

El valor total de la lista de juegos gratis que estarán disponibles en febrero. Foto: Xbox

¿Qué juegos gratis estarán disponibles para Xbox?

En febrero, los suscriptores podrán disfrutar de un total de cinco juegos gratuitos, lo cual representa un aumento de los cuatro títulos que usualmente ofrece el servicio. A continuación, te detallamos cuáles son y cuándo estarán disponibles para descargar:

Gears 5 (del 1 al 28 de febrero) Resident Evil (del 1 al 28 de febrero) Lost Planet 2 (del 1 al 28 de febrero) Dandara: Trials of Fear Edition (del 16 de febrero al 15 de marzo) Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (del 1 al 15 de febrero)

Gears 5 es la última entrega de la serie de acción Gears of War y llega como la selección destacada del mes al ser un título exclusivo de Xbox. Esta versión es original de Xbox One, pero está optimizada para las nuevas Xbox Series X y Series S.

Resident Evil es la edición remasterizada del juego de consola de 2002 que se lanzó en Xbox One en 2015. Mientras tanto, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb es la entrega de acción y aventura que se estrenó en 2003 en la Xbox original.

Lost Planet 2 es la secuela del shooter de ciencia ficción en tercera persona de Capcom que se presentó en 2010 para la Xbox 360. Finalmente, Dandara debutó en 2018 desarrollada por el estudio brasileño Long Hat House.