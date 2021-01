Among Us: ¿cómo mover un cadáver cuando eres impostor y así culpar a otros?

Debido a que los desarrolladores de Among Us no lanzan una actualización que incluya grandes novedades, entre ellas el nuevo mapa Airship, muchos jugadores han abandonado el juego, aunque algunos buscan mejorarlo a través de mods.

Los mods en videojuegos son muy comunes y permiten que los usuarios (con conocimiento en programación) incluyan más personajes, diálogos, mapas, entre otras mejoras que los creadores no añaden (o nunca piensan hacerlo).

GTA San Andreas, por ejemplo, es considerado como uno de los videojuegos con más mods. Por ejemplo, hay versiones donde el protagonista Carl Johnson (CJ) es reemplazado por el Chavo del Ocho, Shrek, entre otros personajes.

Mover cuerpos en Among Us

Hace algunos días, el youtuber LoafX publicó un video dónde muestra un mod de Among Us que permite al impostor mover los cadáveres de los tripulantes con el objetivo de incriminar a otra persona.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 14.000 reproducciones en la plataforma, luego de matar a un miembro de la tripulación, el impostor puede mover el cuerpo a otro lugar de la nave.

Puede ser un lugar alejado para que nadie lo encuentre o dejarlo cerca de otros tripulantes para así incriminarlos. Incluso, se puede ingresar al ducto de ventilación con el cadáver y salir en otro lugar del mapa.

Te dejamos un video publicado en YouTube que muestra los pasos que debes seguir para mover un cadáver en Among Us. El mod estará disponible para descarga de forma gratuita en los próximos días.