Fall Guys podría llegar a Xbox, Nintendo Switch y otras plataformas

Hace unos días mencionábamos que la cuenta de Twitter de Fall Guys eliminaba toda esperanza de que el videojuego vaya a llegar a Xbox por medio del servicio Xbox Game Pass. Sin embargo, su posible arribo a la consola de Microsoft, y ahora también Nintendo Switch, es una posibilidad que analiza Mediatonic.

Dave Bailey, cofundador y director general de Mediatonic, en una entrevista con GamyIndustry menciona que su equipo, hasta ahora, solo ha experimentado la superficie de lo que puede ofrecer Fall Guys, ya que hay muchas maneras de hacer este juego el “más grande show de juegos en la Tierra”.

Para lograr esto, una de las primeras medidas que realizaría el estudio es llevar su título a otras plataformas. “No hemos dicho mucho acerca de la hoja de ruta para esto, pero lo que podemos decir es que queremos que llegue a tantas personas como sea posible. Queremos que llegue a todas las plataformas importantes, y estamos trabajando duro para conseguir eso”, menciona el directivo.

Si bien no menciona explícitamente el nombre de Xbox One y Nintendo Switch, es una probabilidad de que Mediatonic tendría planes de llevar su Battle Royale a estas plataformas, ya que son las únicas donde no se puede disfrutar del título.

Otra sorpresa que mencionó el directivo es que con el posible arribo de Fall Guys a estas plataformas, el estudio también implementaría la función de cross-play entre estas, de tal manera que el usuario podrá jugar partidas con gamers de Xbox One y Nintendo Switch.

Cabe precisar que esta opción ya se encuentra disponible entre PC y PS4, pero sería increíble de que el estudio también añada a las otras consolas para que las plataformas dejen de ser un limitante a la hora de jugar con amigos.

“Queremos llegar a todas las diferentes plataformas y esperamos conectar esas plataformas para que las personas puedan jugar juntas. Si hacemos eso bien, puede ser un superpoder para otras ambiciones en torno a juegos originales y ese negocio de publicación también”, expresó Dave Bailey.