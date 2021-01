Cyberpunk 2077 ya acepta mods: cómo descargar la herramienta para el juego

Tardó pero llegó. CD Projekt Red confirmó que su polémico y más reciente videojuego, Cyberpunk 2077, por fin cuenta con soporte para mods y hasta otorgó ya una herramienta oficial para que cualquier entusiasta o jugador pueda realizar alteraciones al título libremente.

¿Qué son los mods?

En el mundo de los juegos para PC son muy conocidos los mods, palabra que es una abreviación de “modificar”. Consisten justamente en eso: alterar los títulos para dotarlos de mayores características como nuevos mapas, personajes, accesorios, skins y cualquier tipo de contenido que te puedas imaginar.

El limite solo está decidido por los propios usuarios que saben cómo hacer estos cambios (también conocidos como modders). Cabe recordar que también existe un término para cuando los mods transforman tanto al juego que prácticamente lo convierten en uno nuevo: ‘total conversion’.

CD Projekt Red confirmó que las herramientas de modificación para Cyberpunk 2077 pueden ya descargarse gratuitamente desde su portal oficial. Estas, según aclaman, “ayudarán a los jugadores a modificar y crear sus propias experiencias en el mundo del juego.

También precisaron que actualizarán la herramienta continuamente, al igual que lanzarán más parches para el juego base, de manera que se garantice la compatibilidad.

Cómo crear mods para Cyberpunk 2077

Para descargar las herramientas oficiales para crear mods de Cyberpunk 2077, deberás recurrir a la página oficial de CD Projekt Red, específicamente, a este enlace:

https://www.cyberpunk.net/en/modding-support

CD Projekt Red se ha ganado buena fama en la comunidad de modders en el mundo. Muchos de sus otros títulos también fueron notablemente ‘mod-friendly’, como en el caso de The Witcher 3, que tan solo en Nexus Mods (un portal dedicado a las modificaciones) registra más de 4.000 aportes de los fans.

¿Por qué son importantes los mods?

Es preciso recordar que los mods han significado mucho más que una herramienta amigable en la industria. Juegos tan populares como Counter-Strike y Dota 2 fueron creados primero como mods por la comunidad.

La salida de Cyberpunk 2077 estuvo llena de polémica, pero algunas de las pocas buenas noticias llegaron gracias a los mods. Muchos de estos mejoraron considerablemente el mal rendimiento del juego en algunas configuraciones de PC; y lo positivo es que ahora ya hay una plataforma oficial para que herramientas como esas se creen más fácilmente.

Por supuesto, te recordamos que los mods están disponibles únicamente en la versión de PC. No está disponible en consolas, ya que estas no suelen recibir soporte para estas modificaciones debido a que en la mayoría de casos requieren de acceder a archivos internos del juego, algo que es casi imposible en plataformas como la PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X sin tener que crackearlas.