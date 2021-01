PlayStation Plus: conoce los juegos gratis para PS4 y PS5 en febrero

PlayStation dio a conocer por medio de su web y redes sociales los próximos juegos gratis de febrero a los que podrán acceder los usuarios con una cuenta activa en PlayStation Plus. Estos se podrán descargar e instalar en PS4 y PS5.

Tal como se lee en la publicación de PlayStation Blog, los gamers tendrán la oportunidad de disfrutar de Destructions All Stars, un juego de combate de autos que se estrenará el próximo 2 de febrero como el nuevo exclusivo de PlayStation 5.

Este videojuego fue desarrollado por el estudio Lucid Games. Destructions All Stars te dejará asumir el control de uno de las 16 vehículos llamados AllStars, los cuales tienen habilidades y accesorios únicos.

Por otro lado tenemos a Control: Ultimate Edition, la joya de Remedy Entertainment que llega con su edición definitiva para todos los gamers de PS4 y PS5 que tengan una suscripción activa en PlayStation Plus.

La última sorpresa que llega en febrero con PlayStation Plus es Concrete Genie, un juego que se lanzó como exclusivo de PlayStation 4 en 2019 y ahora estará gratis para los gamers. Este título es protagonizado por un niño que tiene una serie de problemas y que se enfoca en su habilidad en el arte para tener una mejor vida.

Recuerda que Destructions All Stars, Control: Ultimate Edition y Concrete Genie aparecerán como juegos gratis en la PlayStation Store para todos los usuarios de PS Plus a partir del martes 2 de febrero. Si aún no reclamas los videojuegos del mes de enero, te contamos que aún tienes tiempo para conseguir Shadow of the Tomb Raider y Maneater para las consolas de Sony.