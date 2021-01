Llevar The Last of Us Part II a PS5 estaría en los planes de Naughty Dog

The Last of Us Part II es el videojuego con más premios GOTY (juego del año) de la historia. Esta obra de Naughty Dog se estrenó de manera exclusiva en PS4 y podría pegar el salto a la nueva generación con su debut en PS5.

La versión next-gen de The Last of Us Part II se hace sonar en redes sociales, luego de que el insider Navtra, conocido en la comunidad por sus acertadas filtraciones acerca de PlayStation, señaló que Naughty Dog no habría descartado trabajar en esta edición.

Todo sucedió en ResetEra. Un miembro del foro le preguntó al filtrador si tendría que esperar mucho tiempo para jugar el videojuego protagonizado por Ellie y Abby en la nueva consola de PlayStation, dando a entender si habrá un parche que permita esto.

A lo que el insider respondió de que tuvo información sobre el desarrollo de esta versión next-gen del videojuego, pero que no puede mencionar más detalles de ello. “Sé que un parche estuvo en desarrollo en algún momento, pero no estoy seguro de si todavía está sucediendo o cuándo se lanzará. Aunque me sorprendería que no tenga un parche para PlayStation 5”, menciona el filtrador.

Si bien no comparte más detalles, es posible de que esta versión next-gen de The Last of Us Part II se trate de un parche de actualización al que podrían acceder todos aquellos jugadores que compraron el juego de PS4 para disfrutarlo en la nueva consola.

El mismo filtrador también menciona que habrá otros juegos AAA de PS4 que llegarán a PS5 con versiones de nueva generación, entre los que figuran Final Fantasy VII Remake y Death Stranding Extended Edition.