The Last of Us Part II: fan crea final donde Joel y Ellie derrotan a Abby

Muchos fans de The Last of Us no están conformes con la secuela de este videojuego desarrollado por Naughty Dog, debido a que Joel, el protagonista de la primera entrega, muere muy temprano en la historia.

Pese a las críticas, la entrega dirigida por Neil Druckmann arrasó en los premios The Game Awards 2020 (los llamados Óscar de los videojuegos), donde ganó en siete categorías, incluido el juego del año.

Recientemente, un fanático de la saga decidió crear un final alternativo para The Last of Us Part II, donde Joel y Ellie derrotan a Abby, la villana, y miles de cibernautas se sorprendieron con el resultado. ¿Cómo lo hizo?

Según detalla Vida Extra, un portal especializado en videojuegos, el youtuber Darkness Valtier utilizó un mod para introducir a los personajes creados por Naughty Dog en el final de Resident Evil 3.

De esta manera, Joel, Ellie y Abby toman el lugar de Carlos Oliveira, Jill Valentine y Nikolai Zinoviev, quien termina muerto en el juego desarrollado por Capcom para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Te dejamos el video publicado en YouTube que ya superó las 18.000 reproducciones en la plataforma. Este final alterno emocionó a muchos fans de The Last of Us, quienes esperaban algo similar.

El autor del video compartió los mods en Nexus para que cualquier persona que tenga Resident Evil 3 en su PC pueda reemplazar a los protagonistas con los personajes de The Last of Us Part II. ¿Te gusta más este final o el original?