Pokémon GO: Phanpy, pre-evolución de Donphan, es el pokémon destacado

Cada martes, los fans de Pokémon GO se alistan para disfrutar de la hora del pokémon destacado, un evento que se desarrolla cada semana y permite encuentros más frecuentes con una criatura en específico, en este caso será Phanpy, pre-evolución de Donphan.

Phanpy aparecerá muy seguido en el mapa de Pokémon GO durante 60 minutos, tiempo que dura la hora del pokémon destacado. Este evento permitirá a los usuarios capturar a este tierno elefante para evolucionarlo en un poderoso Donphan. Además, trae un bonus con el que conseguirás muchos caramelos de cualquier ejemplar.

A diferencia del Community Day, este evento no trae un nuevo movimiento para Phanpy o su evolución Donphan. No obstante, es importante participar de esta celebración, ya que es una oportunidad perfecta para capturarlo con 100 IVs o stats perfectos para el Go Battle League del juego para celulares.

¿Phanpy shiny aparecerá en Pokémon GO?

Los entrenadores del juego de realidad aumentada suelen participar de los eventos que se realizan en la app de Niantic con el objetivo de registrar a algún pokémon en su aspecto variocolor. En el caso de Phanpy, esta criatura sí tiene variante shiny, pero aún no está activa en el videojuego.

Aunque no vas a poder registrar a Phanpy shiny, te contamos que la hora del pokémon destacado trae un interesante bonus que querrás aprovechar, pues todos los entrenadores de Pokémon GO que transfieran las criaturas recibirán el doble de caramelos.

Recuerda que para evolucionar un Phanpy en Donphan, es necesario invertir 50 caramelos para que alcance dicha fase. Ambos ejemplares son de tipo tierra, por lo que si piensas usarlos en la Go Battle League, debes tener en cuenta que es débil contra los tipo planta, hielo y agua.