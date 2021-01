CD Projekt Red ofrece solución a bug que impide avanzar en Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 recibió el 22 de enero su primera gran actualización en todas las plataformas para introducir “varias mejoras de estabilidad y correcciones de errores”. No obstante, este parche ha llegado con un nuevo bug que impide a los jugadores avanzar en la partida.

El error surge en la búsqueda Down on the Street (conocida en español con el título Cómo hemos cambiado), donde Goro Takemura, el exguardaespaldas personal de Sabura Arasaka, debe llamar a V, el protagonista, para comenzar la misión.

Sin embargo, cuando Takemura realiza la holocall (llamada holográfica), simplemente permanece en silencio, mirando a V. Al tratarse de una misión clave, este error hace imposible progresar a través de la historia principal de Cyberpunk 2077.

¿Cómo solucionar el fallo de Cyberpunk 2077?

A través de su página de soporte, CD Projekt Red proporcionó una posible solución alternativa para este bug mientras investiga el problema. No obstante, requiere que tengas un archivo guardado antes de que ocurriera el error. Estos son los pasos:

Carga el juego guardado antes de que Takemura y V abandonen la oficina de Wakako. Termina de inmediato la conversación con Takemura fuera de la oficina. Inmediatamente después de terminar la conversación y cuando se actualizó la misión, omite las 23 horas. Verifica si se activa el holocall y comienza el diálogo con Takemura.

El estudio polaco planea lanzar una revisión para solucionar el error “lo antes posible”. Se espera que esta actualización se implemente antes de la llegada del segundo parche importante que Cyberpunk 2077 tiene programado recibir a mediados de febrero.