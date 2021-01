Pepe El Mago, el primer youtuber peruano que tendrá su propio videojuego

Hace algunos días, la comunidad gamer en Perú se emocionó, luego de que Pepe El Mago anunciara que la demo de su esperado videojuego ya estaba lista y podía ser descargada de forma gratuita en Steam.

Para obtener más detalles sobre esta entrega, La República conversó con Juan Diego Tremolada, un youtuber peruano que se ha vuelto famoso, gracias al material audiovisual que comparte sobre videojuegos (curiosidades, tops, mitos, etc.).

Según comentó, su afición comenzó cuando era niño. Aunque al inicio ‘jugaba’ con un mando de NES desconectado (como todo hermano menor), poco a poco fue descubriendo las maravillas de esta industria.

“No he dejado de jugar desde que yo recuerde. Desde que tengo uso de razón siempre he estado ligado a este mundo. Siempre me ha apasionado bastante”, comentó el youtuber peruano.

Incursión en YouTube

Tanta es la pasión de Juan Diego por los videojuegos que, en 2015, decidió abrir su propio canal de YouTube al que bautizó como Pepe El Mago, un nombre que eligió debido a un hecho muy curioso en su vida.

De acuerdo al internauta, la elección aludió a una mala experiencia que tuvo en Tibia, un videojuego en el que perdías mucho nivel y experiencia si matan a tu personaje, algo que vivió en carne propia.

Como había invertido muchas horas en mejorar a su guerrero, decidió crearse otro para ‘trolear’ y lo llamó ‘Pepe El Mago’. Posteriormente, utilizó este mismo nickname para inscribirse en la plataforma de Google.

“Tengo un buen amigo llamado el ‘Retro Toro’. Él me dijo hay que hacer algo en YouTube, ya que a los dos nos gustan los videojuegos. Acepté, comenzamos a hacer unos cuantos videos y me gustó”, comenta.

Su videojuego favorito es Super Mario Bros 3. Foto: Pepe El Mago / Instagram

Algo que pocos saben es que ‘Pepe El Mago’ adora escribir, incluso desde niño soñaba con ser un escritor de novelas. Gracias a su canal pudo juntar sus dos grandes pasiones: los videojuegos y la escritura.

Esto queda demostrado en la mayoría de sus videos, donde se nota que hay un trabajo de investigación previo para elaborar los guiones, algo que sus más de 1.6 millones de seguidores se lo agradecen.

Aunque en sus inicios tuvo que tener otros trabajos, en los últimos años se ha dedicado de lleno a su canal de YouTube y su empresa Dream Potion Games con la que pudo desarrollar Mago, su primer videojuego.

¿Cómo nació el proyecto?

Según contó el youtuber, todo comenzó cuando uno de sus seguidores llamado Martin Hippauf se comunicó con él y le envió algunos artes. Tanto le gustaron que decidió sumarlo a su proyecto como director de arte.

Posteriormente, al equipo se uniría David Uranga, un joven venezolano al que conocieron por YouTube. Él tenía experiencia en programación, incluso había hecho un fangame de Megaman.

“Nos gustó lo que hacía, así que le escribimos y le dijimos si quería trabajar con nosotros. Él aceptó, nos dijo que sí y lo trajimos a Perú. Ahí comenzó el trabajo en serio”, comenta Juan Diego.

Un homenaje a los clásicos

Mago lleva poco más de dos años en desarrollo. Luego de probar su demo queda claro que fue realizado como un homenaje a los juegos clásicos de Nintendo y Super Nintendo.

“Lo que hemos querido hacer es una carta de amor a los videojuegos, porque todos nosotros hemos crecido con ellos. Nos gustan tanto que tomamos parte de esa esencia y la aplicamos”, afirma.

La historia es bastante sencilla, un villano llamado Gourmet desea hacer una “royale burger” (hamburguesa real) y para ello secuestra a una princesa. Nuestro deber es rescatarla usando a un simpático maguito.

Sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que habrá muchos enemigos que intentarán detenerlo. Incluso, deberemos enfrentarnos a jefes y sub-jefes a los que será necesario derrotar con alguna estrategia.

Aunque la trama suene muy similar a Super Mario Bros, lo cierto es que Dream Potion Games busca darle un poco más de personalidad al juego, añadiendo algunos detalles que el jugador debe descubrir.

“No queremos quedarnos en que se rapta a la princesa y debemos rescatarla. Si tú te vas dando cuenta, a lo largo del juego, verás que se te va contando una historia”, señala el youtuber.

En los niveles iniciales, por ejemplo, podemos observar carteles con la silueta de un villano y la palabra “Wanted”. Para nuestra sorpresa resulta ser El Pandooky, el primer jefe al que se debe derrotar.

“Hemos tratado de implementar eso. No es simplemente que llegas, está el villano y te peleas con él. Si te pones a observar los escenarios y los detalles te vas a dar cuenta de un montón de cositas”, afirma.

Coleccionista de juegos retro

Como buen fanático de los videojuegos, Juan Diego ha acumulado a lo largo de su vida un sinnúmero de cartuchos de NES y SNES, así como consolas retro que atesora y que suele mostrar con orgullo.

“Los juegos es lo que considero más difícil de conseguir. Tengo todos los Megaman, todos los Mario Bros. Incluso tengo juegos raros que fueron malos y como no vendieron mucho son difíciles de encontrar”, señala.

A diferencia de otros coleccionistas, que pueden llegar a pagar miles de dólares por una pieza, ‘Pepe El Mago’ comenta que prefiere esperar una buena oportunidad, a menos que vea algo que realmente le anhele.

Versión completa de Mago

La demo de Mago ya puedes descargarla gratuitamente en tu computadora o laptop, solo búscala en la plataforma Steam. El juego final, según comenta Juan Diego, estaría disponible a mediados de 2021.

En las próximas semanas, la demo también se estaría subiendo a la tienda de Nintendo Swtich. “Eventualmente, también queremos sacarlo en PlayStation y Xbox”, finaliza el carismático youtuber peruano.