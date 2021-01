Among Us: InnerSloth y la imagen que podría revelar la fecha de su nuevo mapa

La popularidad de Among Us ha bajado considerablemente, debido a que InnerSloth no lanza una gran actualización que incluya mejoras significativas dentro del juego, como la inclusión de su nuevo mapa.

Durante los premios The Game Awards 2020, llevados a cabo en diciembre de 2020, la desarrolladora independiente presentó un tráiler de Airship, su nuevo mapa que llegaría al videojuego en 2021.

Ya ha pasado casi un mes y los fans de Among Us se están preguntando qué pasó con el nuevo mapa. Usando su cuenta de Twitter, InnerSloth respondió de una forma bastante creativa. ¿Qué cosa hizo?

Imagen publicada por los creadores de Among Us. Foto: InnerSloth

Como podrás apreciar en la imagen, la empresa estadounidense parodia el famoso meme It’s all connected, que nació del programa de televisión It’s Always Sunny in Philadelphia (Siempre hay sol en Filadelfia).

La imagen publicada por InnerSloth despertó el interés de los fans de Among Us, ya que se pueden ver varias fechas como 7 de enero, 14 de febrero, incluso podemos observar la frase “en dos semanas”.

Debido a que son fechas distintas, muchos jugadores creen que se trata de una broma por parte de los desarrolladores. Otros piensan que hay un mensaje oculto que está relacionado con el reloj.

Si te fijas en la imagen, el reloj está marcando el 5 y el 2, lo que podría significar que el nuevo mapa de Among Us estaría lanzándose de forma oficial el próximo 5 de febrero. ¿Tú qué piensas?

Te dejamos el tráiler que InnerSloth presentó en 2020 que muestra cómo lucirá el mapa Airship, así como los nuevos skins que se añadirían al videojuego.