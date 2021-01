Cyberpunk 2077: nuevo parche trae un bug que impide continuar la historia

El mundo futurista de Cyberpunk 2077 con el que todos soñaban terminó siendo una completa pesadilla para los gamers. Por ello, CD Projekt RED, estudio que creó el título, está lanzando cada cierto tiempo actualizaciones para mejorarlo; sin embargo, el más reciente parche, según usuarios, tiene un nuevo bug que les impide disfrutar del videojuego.

El nuevo parche que lanzó el estudio solucionó muchos de los problemas que presentaba Cyberpunk 2077, entre ellos el error que evitaba que Takemura le hable al protagonista en la misión Down on the Street. Por esta tarea, los usuarios no podían continuar la historia del juego.

Sin embargo, el portal Level Up señala que el más reciente parche, además de eliminar dicha escena, también generó un nuevo error, en la que el usuario ahora recibe la llamada, pero Takemura no dice ni una palabra.

El hecho de que el personaje se quede callado también está afectando a los usuarios, ya que tampoco pueden progresar en la historia del juego. De acuerdo a algunos reportes en foros como Reddit, este bug se encontraría en la versión para PC del título.

Por desgracia, no hay una forma de solucionar este nuevo bug de Cyberpunk 2077, aunque los gamers han descubierto una manera de evitar de que este error aparezca. La solución que probaron es llamar a Judy antes de que Takemura llame al protagonista y que, luego de recibir la llamada, se realice la misión secundaria.

Una vez hecho esto, el gamer tendrá que esperar 24 horas dentro del videojuego para que Takemura llame al protagonista sin ningún problema. No obstante, esta solución no es del todo efectiva, ya que sería solo temporal y otros dicen que tras haber realizado cada una de las acciones mencionadas, el fallo persiste.

Cyberpunk 2077 continúa infectado de bugs y aunque CD Projekt RED intenta solucionar los problemas que hay en su título lanzando varios parches, estos persisten. De tal manera que debemos esperar una nueva actualización para que se arregle el error y que no contenga otros fallos.