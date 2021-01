Creador de Half-Life sobre Shigeru Miyamoto: “Me hizo mejor desarrollador”

En sus más de 40 años de historia, la industria de los videojuegos ya ha visto surgir a algunos de sus exponentes más brillantes en la difícil tarea de dirigir un título. Estos ‘genios’ se han mantenido vigentes por sus obras y no son pocas las ocasiones en las que uno reconoce el legado de otro.

Un buen ejemplo de esto último son las palabras que Gabe Newell, CEO y cofundador de Valve, tuvo para el trabajo de Shigeru Miyamoto. El creador de Half-Life tuvo palabras de elogio para el artista que diseñó el primer juego de Super Mario Bros aprovechando una entrevista que le realizaban en Australia.

Gabe Newell entró a la industria del videojuego en 1995, cuando, junto a un socio con el que trabajaba en Microsoft, decidió fundar Valve con la esperanza de hacer crecer al medio y tomar partido del mismo. Un par de años después, publicaron Half-Life, que logró ser un gran éxito y desde entonces no dejaron de crecer.

Ahora, la empresa —aún ubicada en el noroeste estadounidense— es una de las más grandes y destacadas, sobre todo por el éxito de Steam, que durante el 2020 reunió a más de 120 millones de usuarios activos al mes, superando a otras plataformas como PlayStation y Xbox.

En la mencionada entrevista a 1 News, Newell aprovechó para hablar un poco en retrospectiva, acerca de cómo fue su largo camino de aprendizaje antes y durante su incursión al mundo de los videojuegos. Si un nombre se destacó de lo que dijo, ese fue el de Shigeru Miyamoto.

“Jugar los títulos de Miyamoto, es como, primero, algo muy divertido, pero no puedo pensar en ninguno de ellos que no me haya hecho mejor desarrollador de juegos”, confesó Newell.

Hace un año, se reveló que Gabe Newell había visitado personalmente los estudios Nintendo junto a su hijo y hasta jugó Super Mario Galaxy con Miyamoto. La reunión pudo haber tenido lugar debido a un posible proyecto de colaboración que no se llegó a concretar.

En otros detalles de la entrevista, Newell también habló sobre la reciente polémica alrededor de Cyberpunk 2077, y hasta hubo preguntas relacionadas a Half-Life 3 que, como suele hacer, prefirió evitar.