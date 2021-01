Among Us es rompe en Nintendo Switch: juego vendió 3,2 millones de copias

Among Us fue el videojuego más popular del 2020, aunque se estrenó oficialmente en 2018. El videojuego de tripulantes e impostores creado por InnerSloth no tuvo un buen inicio en 2021, pero sigue siendo un éxito de ventas en la Nintendo Switch.

El portal Level Up recoge la investigación publicada por SuperData, firma que publicó que Among Us rompió récords de usuarios activos el último noviembre, donde se señala que la fama del título bajó y aunque no menciona los datos exactos, este título la sigue rompiendo en ventas.

SuperData señala que el videojuego de InnerSloth fue el que más usuarios tuvo durante el último diciembre: “Los números de jugadores de Among Us cayeron de su pico de noviembre ,pero el juego aún fue 2,8 veces tan popular como el siguiente juego más popular, Roblox”, se lee en el reporte.

InnerSloth lanzó su juego en Nintendo Switch el último diciembre y aunque el precio de este indie es mayor al de su versión para PC en algunas regiones, logró vender 3,2 millones de copias en su primer mes.

Esto hizo que el videojuego sea el indie que más ingresos generó en la consola híbrida el último mes; sin embargo, ello no fue suficiente para que el título de impostores y tripulantes alcance un lugar entre los juegos que más se vendieron en consola, PC o smartphones.

Es posible que la popularidad de Among Us se haya reducido por la demora de sus actualizaciones, ya que InnerSloth prometió lanzar su nuevo mapa The Airship en 2021, pero aún no especifica la fecha de estreno.