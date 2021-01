Descubren prototipo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time nunca visto

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos más elogiados de la historia (es el puesto número 1 en Metacritic) y ese hecho explica el por qué sigue generando interés a más de 20 años de su lanzamiento. Sin embargo, lo que acaba de descubrirse hace apenas unos días nos muestra un ángulo que nunca vimos de él.

El último 19 de enero se esparció rápidamente una noticia relacionada al juego. Un cartucho de Nintendo 64 con un prototipo inicial de Ocarina of Time se había encontrado. Este mostraba cosas inéditas que fueron descartadas de la versión final y que nunca antes se filtraron para el público.

Además, muestra variedad de objetos, zonas y mecánicas hasta ahora desconocidas, como la habilidad de que Link se transforme en su acompañante Navi. Al parecer, esta versión apareció un año antes de que el juego llegue a las tiendas, en 1997.

La cuenta de Twitter especializada en la historia de Nintendo Forest of Illusion compartió imágenes y datos sobre cómo se llegó a dar con este prototipo. Fue encontrado en un cartucho con la etiqueta de F-Zero X y se estima que se creó para la celebración del festival Spaceworld en 1997, un evento anual ya extinto dedicado a productos de la gran N.

Otro sorprendente elemento encontrado es un mapa del mundo bastante diferente al que conocíamos de Ocarina of Time. En esta se hace evidente una idea más abierta, con la posibilidad de entrar a las mazmorras en cualquier orden.

Más datos de la historia señalan que la princesa Zelda encargaría a Link encontrar las piedras espirituales mientras ella investigaba cómo abrir la puerta del Templo del Tiempo. Incluso se logra apreciar un diseño del árbol Deku bastante distinto, pues iba a ser nada menos que una prisión.

Otros detalles son la interpretación de canciones sin ocarina, el uso de hierbas especiales para llamar a Epona y hasta algunos medallones que daban poderes especiales a Link.

El grupo de Forest of Illusion ha señalado que publicará esta versión pronto, mientras tanto, siguen analizando su origen. Existe la posibilidad de que Nintendo pueda reclamar algún tipo de derecho, pero por lo pronto no hay comentario alguno por parte de ellos.