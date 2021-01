Creador de Half-Life defiende a Cyberpunk 2077: “Es muy injusto”

El mundo del gaming volvió a ver a un gigante caer después de que Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados de la pasada generación, tropiece con uno de los lanzamientos más accidentados de los últimos años. Desde entonces, sus creadores en CD Projekt Red no han dejado de recibir críticas y hasta dos demandas. Ahora, el CEO de Valve salió en su defensa.

En una reciente entrevista con un portal neozelandés, Gabe Newell, el CEO de la compañía que creó Half-Life, Counter Strike, Dota 2, Portal, Left 4 Dead y demás juegos, aseguró que siente “mucha empatía” por sus colegas en CD Projekt Red en Polonia.

“Siento como propia la situación que atraviesa cada desarrollador. Lo único que sé es que hay muchos jugadores felices en PC, que son los que nosotros distinguimos fácilmente”, apuntó Newell.

Cyberpunk 2077 fue mayoritariamente criticado por sus versiones de PS4 y Xbox One, las únicas consolas para las que, por ahora, está disponible. Muchos usuarios reportaron una gran cantidad de bugs y errores el mismo día de lanzamiento y las críticas aumentaron cuando se supo que, al parecer, CD Projekt Red solo había entregado copias de reseña para la PC.

Aun así, para Newell, el mérito del estudio polaco está pasando desapercibido. “Hay aspecto del juego que resultan simplemente brillantes y demuestran la enorme cantidad de trabajo. Es muy injusto echar pedradas a un desarrollador, porque el simple hecho de sacar algo tan complejo y ambicioso es realmente asombroso”, comentó”.

Newell expresó sus ganas de ver a CD Projekt Red revertir su difícil situación. “Cuando la gente tiene reacciones negativas, lo primero que pienso es que es una oportunidad para nosotros y asumo que los creadores de Cyberpunk 2077 también están esforzándose por hacer mejoras que beneficien a los consumidores. Tienen un largo historial de fenomenales trabajos, de inversiones sostenidas en sus productos y sospecho que van a contentar a sus clientes con el paso del tiempo”, concluye.

Así como Newell, otros desarrolladores han salido a expresar su apoyo y solidaridad con CD Projekt Red, uno de ellos fue Masahiro Sakurai, directo de la saga Super Smash Bros, quien felicitó al estudio por su postura ante la adversidad y admiró su trabajo por el juego.

Cyberpunk 2077 tiene un largo camino por delante si quiere hacer olvidar a su comunidad los defectos de su lanzamiento. Aun así, de hacerlo, no sería el único caso en la historia. Otros juegos han pasado por situaciones similares para luego superarlas. Algunos ejemplos son No Man’s Sky, Star Wars Battlefront II y Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.