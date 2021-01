Battlefield, la saga que por años ha sido competencia directa de otras tan reconocidas como Call of Duty, recibirá un nuevo título este 2021, según confirmó EA hace unos días. Muchos ya hablan sobre qué tipo de producto se avecinan y filtraciones revelan algunos detalles del contenido que no tarda en llegar.

Esta producción es también un shooter en primera persona ambientado en diversos conflictos bélicos, como las guerras mundiales o en escenarios futuristas, pero su mayor diferencia con otras franquicias es que no suele tener un lanzamiento anual. Battlefield V, el último título, apareció ya en 2018.

Debido a esto, muchos ya empezaron a nombrar a este próximo videojuego como Battlefield 6 y algunos reportes señalan que será un relanzamiento de la franquicia —precisamente de lo que fue Battlefield 3 (2011)—, por lo que podría contar con una ambientación en el mundo moderno.

Ahora, el conocido filtrador Tom Henderson, del canal de YouTube TheLongSensation, señala que la nueva entrega contará con algunas características clave. Estas son:

Partidas multijugador de hasta 128 jugadores en simultáneo (el doble de Battlefield 1 y Battlefield V).

Versiones para las consolas de pasada generación (PS4 y Xbox One) con gráficos limitados y con solo 64 jugadores como máximo por partida, así como menos destrucción.

Pruebas de un nuevo modo Battle Royale para ser lanzado con el juego.

Henderson es conocido por haber filtrado algunos datos de esta franquicita y de Call of Duty que al final se hicieron realidad. Aun así, nada puede ser confirmado de momento.

Por supuesto, la posibilidad de que la saga llegue con un modo Battle Royale es latente de Firestorm, el BR que llegó con Battlefield V (con retraso) y que no tuvo el éxito esperado. Por esto no se descarta que DICE intente jugar la misma carta otra vez, tal como lo hizo Call of Duty con Warzone tras el declive de Blackout (el modo BR de Black Ops 4).

Te dejamos el video (en inglés) de Tom Henderson y todos los datos sobre Battlefield 6, el que posiblemente sea la nueva entrega.