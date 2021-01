En los últimos días, un rumor apuntaba a que Fall Guys, el popular juego desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital, llegaría al servicio por suscripción de Microsoft, Xbox Game Pass. Sin embargo, esto ha sido desmentido por las cuentas oficiales del juego.

Esta mala información surgió cuando un jugador dijo en Instagram que quería que Fall Guys: Ultimate Knockout llegara a Xbox Game Pass, por lo que la cuenta de este servicio respondió que ya estaba en camino.

Sin embargo, Devolver Digital no tardó en responder y ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que esa información es incorrecta, ya que no hay planes para que el juego se lance en Xbox Game Pass. “No hay planes para que Fall Guys llegue en ninguna de las formas a Game Pass”, fue el mensaje publicado.

Incluso, la propia cuenta del juego también ha publicado un mensaje para desmentir el error inicial y que no haya más confusiones. De esta manera, se puede confirmar que Fall Guys: Ultimate Knockout no llegará a Xbox Game Pass ni en consolas ni en PC, al menos por el momento.

Fall Guys: Ultimate Knockout se convirtió en uno de los juegos más populares de 2020 durante la pandemia. En la actualidad, es el juego de PlayStation Plus más descargado de la historia y solo en PC ya ha vendido más de 11 millones de copias. No obstante, a pesar de haber lanzado nuevo contenido, aún no ha logrado recuperar los números que tuvo en sus primeros meses.