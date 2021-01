Andorra se ha convertido en el lugar perfecto para vivir de numerosos streamers españoles desde hace algunos años. La decisión de El Rubius de cambiar su residencia y domicilio fiscal al microestado de Europa causa polémica en redes sociales. ¿Por que los youtubers prefieren vivir en el microestado? Conoce cuánto ahorrará, la cantidad de dinero que pagaba en impuestos en España y más.

Este diminuto país ubicado al sur de España y al norte de Francia, es conocido, desde el 2018, como un paraíso fiscal para los youtubers del país ibérico, debido a que pagan muchos menos impuestos que en su país natal.

El último fin de semana, Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido como El Rubius, desataba la polémica al anunciar que ya tenía todo preparado para mudarse a una casa en las montañas que le permitiría estar más cerca de sus amigos.

Una descripción bastante limitada, pero que coincide con las características geográficas de Andorra. El Rubius manifestó también que la mudanza se debe a que necesita un cambio de aire, pero habría un trasfondo detrás de esto y sería los altos impuestos que paga en España.

¿Cuánto es el impuesto que pagaba El Rubius en España?

Según explica el portal El Confidencial, en España, los creadores de contenido son registrados como autónomos. El Gobierno realizó cambios en el IRPF y a partir de este año que se dividen en seis tramos.

Infobae recoge que el primero, que va desde los 0 hasta los 12.450 euros de ingresos anuales, corresponde a un 19%. El segundo, hasta los 20.200 euros, es de 24%. el tercero, hasta los 35.200, un 30%. El cuarto, hasta los 60.000 euros, es 37%. El quinto, hasta los 300.000 euros, un 45%.

Por último, todos los ciudadanos españoles que vivan en España y generen ingresos superiores a los 300.000 euros deberán pagar un 47% en impuestos.

Aunque es imposible saber con exactitud cuánto ganó El Rubius durante el 2020, podemos tener un cálculo gracias a la referencia de beneficios que recoge la web SocialBlade. En ella se estima el monto de acuerdo a la relación de visitas y otras métricas que deciden los ingresos en plataformas de YouTube.

El youtuber habría generado un aproximado de 2,5 millones de euros anuales. Si calculamos la referencia del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) actual, el streamer habría pagado en impuestos cerca de 1,1 millón.

¿Qué youtubers viven en Andorra?

La polémica por el cambio de residencia de los youtubers españoles inició en 2018, cuando muchos aseveraban que se mudaban por un mejor estilo de vida, salud y buena conexión a internet.

Entre los youtubers que viven en Andorra encontramos a Willyrex, Vegetta, The Grefg, Lolito, Staxx, Alexby, Ampeter, Vicens o ElmiilloR, todos creadores de contenido españoles que como proyecto de vida decidieron mudarse al microestado europeo y ahora apoyan a El Rubius en su mudanza.

The Grefg, quien tiene más de 16 millones de suscriptores y rompió el récord mundial de espectadores en Twitch hace algunos días, mencionaba que vivía en el principado porque tributaba la mitad que en España. “Donar la mitad de lo que gano porque amo a mi país... no lo veo”.

Por su lado, Lolito en junio del mismo año publicaba un video explicando que en Andorra también se pagan impuestos, pero “no te sablean como aquí en España (...) en mi humilde opinión a mi España me ha dado muy poco”, culminaba el streamer.

Vegetta777 también se pronunció por las críticas que está recibiendo El Rubius en Twitter y otras redes sociales señalando de que “no solo ve injusto lo que se dice de Rubén, si no también del resto de personas que llevamos años aquí”. “Yo deseo lo mejor para todos, y por encima del resto de personas mi felicidad y la que considero mi familia. Si te gusta bien... si no, tampoco te he preguntado”, culminó.

Vegetta777 se pronuncia por la polémica de El Rubius y su cambio de domicilio a Andorra. Foto captura: Twitter

¿Cuánto dinero se ahorraría El Rubius viviendo en Andorra?

A diferencia de España donde los que registran ganancias por más de 300.000 euros anuales tienen que pagar el 47% en impuestos, En Andorra no existe esta calificación, ya que el principado registra esta actividad a título personal o mediante una sociedad.

En cualquiera de los dos casos, si la persona gana a partir de los 40.000 euros debe pagar en impuestos el 10%. Esto quiere decir que si El Rubius vuelve a registrar 2,5 millones de euros durante todo el 2021, el youtuber solo pagaría en tributos 250.000 euros.

Esto se traduce en un 90% de ahorro de sus ingresos totales siendo streamer de YouTube y Twitch, por lo que embolsaría 1,9 millones anuales. Cabe precisar que esta movida no es para nada ilegal, siempre y cuando no simule una residencia en Andorra y viva menos de 183 días al año en el microestado europeo.

¿Cuánto dinero se ahorran los youtubers por vivir en Andorra?

Cuanto más ingresos tenga la persona mayor es el ahorro. En el caso de The Grefg, posiblemente el youtuber más importante que vive en Andorra, gana, de acuerdo a SocialBlade, alrededor de 6,5 millones de euros anuales.

Si continuaría viviendo en España, el youtuber estaría pagando en impuestos cerca de 2,9 millones; sin embargo, ahora que vive en Andorra está ahorrando 5,9 millones de euros porque solo paga en tributos 650.000 euros.

La diferencia de impuestos entre España y Andorra es abismal, pues continuando con el ejemplo de The Grefg, el streamer está pagando 2,2 millones menos en tributos porque solo debe tributar el 10% de todo lo que gana al año.

Andorra para Youtubers

Desde hace varios años que el Gobierno viene promocionando su sistema de impuestos para atraer youtubers y empresarios con el fin de limpiar su fama de paraíso fiscal. A través de ello, se busca que personalidades del mundo digital y empresarial se muden a Andorra no solo por el ahorro de dinero, sino por la calidad de vida que ofrecen.

Para atraer a populares streamers, Andorra impulsó varias reformas entre las que destacan la mejora de conexión a internet, ciberseguridad o iniciativas en las que los youtubers aparezcan como un producto andorrano.

Por ejemplo, se han impulsado ferias de videojuegos con streamers y el servicio de telecomunicación local ya ofrece hasta 1000 mbps de velocidad, así como brindar mejores herramientas de trabajo.