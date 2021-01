Among Us recibirá un sistema de cuentas y lista de amigos muy pronto

Among Us, el videojuego más popular que tuvo el 2020, no la pasa muy bien durante los primeros días del 2021, ya que muchos de sus usuarios han decidido migrar a Rust. Para detener esto, InnerSloth ha revelado que está trabajando en un sistema de cuentas y lista de amigos para su juego.

Mediante un comunicado en la web oficial de InnerSloth, el estudio indie y ganador de dos premios de The Game Awards, compartió la ruta de actualizaciones que recibirá su aclamado juego Among Us.

El estudio señaló que su intención era que el sistema de cuentas del videojuego estuviese disponible desde hace tiempo; sin embargo, continúan trabajando en este apartado para que funcione correctamente. Además, afirmaron que están cerca de lanzarlo.

Por otro lado, también se refirieron a la primera actualización del año que recibirá el título: “Está enfocada en la moderación y esperamos que salga lo más pronto posible. Se trata de un pequeño paso para asegurarse de que todos los que jueguen tengan una experiencia segura”.

Los creadores de Among Us agregaron que el sistema de cuentas recibirá más novedades con el pasar del tiempo, como por ejemplo añadir una lista de amigos, estadísticas y otras funciones que permitirán una mayor interacción entre los usuarios.

El sistema de cuentas, así como la lista de amigos, aún no tiene fecha de lanzamiento exacta, por lo que se espera que el estudio pueda revelar más detalles pronto. Asimismo, tampoco se mencionó cuándo se estrenará el nuevo mapa The Airship