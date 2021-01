Fortnite: skin de Lara Croft, protagonista de Tomb Raider, llegaría al juego

La temporada 5 de Fortnite Capítulo 2 sigue trayendo muchas sorpresas para los fans. El famoso Battle Royale para consolas, PC y dispositivos móviles recibiría a la protagonista de Tomb Raider. Así como lo lees, la skin de Lara Croft haría su debut en el juego.

Epic Games viene realizando varias colaboraciones con otras franquicias para traer nuevas skins a Fortnite, por ejemplo el aspecto de Kratos de God of War, Daryl y Michonne de The Walking Dead, contenido especial de The Mandalorian y muy pronto llegaría el traje de Depredador.

Sin embargo, el estudio estaría trabajando en una nueva sorpresa que acaba de ser revelada por los mineros de datos. Mang0e, un conocido filtrador, encontró en los archivos del videojuego una supuesta referencia a Lara Croft y Tomb Raider.

En los códigos de Fortnite se menciona el nombre clave de Typhoon Female, que correspondería a la famosa arqueóloga. Además, el filtrador señala que la skin de Lara Croft sería reactivo, es decir, que cambiará su aspecto durante la partida, un detalle bastante parecido al aspecto del youtuber TheGrefg.

La filtración de Mang0e va acompañada con nuevas pistas que aparecieron en la cuenta de Twitter del videojuego de Tomb Raider, donde se publicaron emojis de un pico, una chica corriendo y un arco con flecha, precisamente estas dos últimas armas son características de la heroína.

Cuenta de Tomb Raider comparte emojis que harían referencia al posible debut de Lara Croft en Fortnite. Foto: Twitter

Por el momento, se desconoce si la palabra clave Typhoon Female que aparece en los códigos de Fortnite corresponden a Lara Croft de Tomb Raider, por lo que estaremos atentos a lo que vaya a publicar Epic Games en los próximos días.