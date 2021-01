Director de The Last of Us Part II quiere trabajar en juego de Half-Life

El director de The Last of Us Part II usó sus redes sociales para revelar en qué franquicias de videojuegos le gustaría trabajar y para sorpresa de miles de gamers en la lista se encuentra Half-Life, la legendaria entrega desarrollada por Valve.

Neil Druckmann, quien trabajó en otros juegos de Naughty Dog como Uncharted o Jak, manifestó en Twitter su deseo por desarrollar entregas sobre Punisher, Half-Life, Ghost Rider, Hotline Miami y Cowboy Bebop.

Mensaje de Neil Druckmann en Twitter. Foto: captura de Twitter

Pese a que no confirmó su participación en la franquicia, sus declaraciones dividieron a los fans de Half-Life. Algunos manifestaron su descontento en que trabaje en la saga, mientras que otros creen que podría ser un buen aporte.

Recordemos que Neil Druckmann tiene una gran experiencia en el mundo de los videojuegos. Empezó como programador en Jak 3 y Jak X: Combat Racing. Luego fue diseñador y guionista en Uncharted: Drake’s Fortune y Uncharted 2: Among Thieves.

Sin embargo, sus trabajos más reconocidos son The Last of Us, The Last of Us: Left Behind, Uncharted 4: A Thief’s End y The Last of Us Part II, donde se desempeñó como director creativo y guionista.

Aunque no fue bien recibida al inicio, la secuela de The Last of Us, por ejemplo, arrasó en los premios The Game Awards 2020 (los Óscar de los videojuegos), donde ganó en siete categorías:

1. Juego del año

2. Mejor diseño de audio

3. Mejor narrativa

4. Mejor juego de acción/aventura

5. Mejor dirección

6. Innovación en accesibilidad

7. Mejor interpretación.