Un reciente artículo publicado en la versión impresa de un conocido diario de Nueva York generó la reacción airada de un experimento desarrollador de la industria de videojuegos. Se trata de Seamus Blackley, quien es conocido por crear la primera consola Xbox.

Blackley utilizó sus redes sociales para despotricar contra el artículo de Matt Richtel en el diario The New York Times. Este habría escrito sobre el alza en las horas de juego promedio que se ha experimentado desde el último año.

La pieza escrita lleva como nombre “Children’s Screen Time has Soared in the Pandemic, Alarming Parents and Researchers” (El tiempo de los niños en pantalla aumenta en la pandemia, alarmando a padres e investigadores). Sin embargo, lo que habría molestado a Blackley, y a una parte de la comunidad, es la imagen que acompañó la publicación.

Creador de Xbox arremete contra artículo sobre gamer en diario neoyorquino

En la fotografía que acompañó la nota, se ve a un niño de iniciales J. R. sentado con unos audífonos y un mando de control. Sus padres lo acompañan uno a cada lado y debajo una frase señala: “Te he fallado como padre”.

Blackley publicó su reacción en Twitter: “Tengo la intención de mandar un paquete especial a este niño, por si alguien en su vecindario conoce a su familia, por favor, contáctenme. Este pequeño ha sido insultado por la prensa, internacionalmente, y necesita nuestro apoyo como jugadores y desarrolladores”.

Otros usuarios se sumaron a la controversia, pero lo que parece ser el centro de las críticas es el hecho de que la frase mencionada (“Te he fallado como padre”) se destacara. Según el artículo, esta fue dicha en vísperas de Año Nuevo.