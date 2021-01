Xbox: estos son los juegos exclusivos que llegarán a la consola en 2021

Después del duro golpe que representó la postergación del lanzamiento oficial de Halo Infinite, que iba a ser el gran título de salida para la nueva generación de Xbox, Microsoft ahora se prepara para la guerra de consolas con la revelación de sus juegos exclusivos.

Esta semana, la compañía anunció la lista completa de títulos que, a lo largo de este 2021, llegarán a las consolas Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Ahí destacan juegos como The Medium, Microsoft Flight Simulator, The Yakuza Remastered Collection, Scorn y Twelve Minutes.

“En 2021, los creadores de todo el mundo aprovecharán más el poder de Xbox Series X | S y llevarán una gran variedad de contenido a los jugadores de Xbox. Anticipamos que esta será la generación más emocionante hasta ahora”, detalló Will Tuttle, editor en jefe de Xbox Wire.

Lista de juegos exclusivos de Xbox para 2021