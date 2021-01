Among Us adelanta dos características que tendrá su nuevo mapa The Airship

Among Us fue sin duda la revelación del 2020 en cuanto a videojuegos. Luego de ser lanzado en 2018 y teniendo una base de jugadores pequeñísima, el título del estudio independiente InnerSloth se hizo extremadamente popular durante el 2020, en gran parte por los streamers de Twitch que lo comenzaron a jugar, y también porque fue un juego perfecto para la pandemia.

Por ello, para mantener su popularidad, Among Us dentro de poco lanzará una actualización en la que incorporará el esperado nuevo mapa The Airship, escenario que hemos podido ver en The Game Awards 2020. Sin embargo, hasta el momento no teníamos detalles sobre las tareas y los elementos que tendrá

A través de un nuevo tuit, la cuenta oficial del juego ha mostrado en un breve clip una de las características más interesantes de este nuevo escenario. “Ya conoces cómo se siente ser traicionado por tus amigos”, escribe InnerSloth.

you've heard of being betrayed by your friends



when the airship map drops get ready for: being betrayed by one (1) moving platform pic.twitter.com/FHYiwa0kQU — Among Us ✨ weekend!! i sleep (@AmongUsGame) January 13, 2021

En este vídeo compartido en Twitter, se puede ver un nuevo elemento antes desconocido, una especie de pasarela que se mueve para conectar un lugar con otro, un auténtico ‘caramelo’ para los asesinos de guante blanco.

Pero no será lo único nuevo en Among Us, ya que habrán plataformas móviles, las cuales pueden ser más que efectivas para los impostores, y causarle muchas complicaciones al resto de los tripulantes. Esto se debe a que no siempre las encontraremos del lado que la necesitamos para llegar a evitar que la nave se destruya completamente.

Todavía no hay fecha confirmada para el lanzamiento del nuevo mapa de Among Us, pero lo que sí sabemos es que llegará pronto en este 2021.