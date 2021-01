Star Wars: Ubisoft confirma nuevo juego de mundo abierto

Hace unos días, Disney y Lucasfilm hacían gala de lo que la saga Star Wars había logrado en los últimos años dentro de la industria de los videojuegos con un video de YouTube que generó todo tipo de comentarios. Ahora parece que todo fue una anticipación para los grandes anuncios del 2021 que se venían y que ya se empiezan a dilucidar con la confirmación del nuevo proyecto en el que Ubisoft está involucrado.

En menos de 72 horas, la compañía que heredó las IP de este universo confirma dos nuevos productos dentro de su planificación: un título de Indiana Jones a cargo de Bethesda y lo que llaman el “juego más ambicioso hecho sobre el universo de Star Wars”, que tendrá como responsables a los creadores de Assassin’s Creed.

El juego que será realizado por la compañía francesa pertenecerá al mundo abierto y estará bajo la dirección de Ubisoft Massive Entertainment, una división sueca que ha sido responsable de algunos hitos como Assassin’s Creed Revelations, Far Cry 3 y el primer título de la saga Tom Clancy’s The Division.

Este evento marca la primera vez que un juego de esta producción será desarrollado por una compañía distinta a EA desde que Disney compró la franquicia hace casi 10 años. Electronic Arts obtuvo un contrato de exclusividad en 2012, pero ya estaría por vencer.

Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, hizo eco de la noticia con entusiasmo. “Estamos emocionados de que nuestro estudio trabaje en estrecha colaboración con Lucasfilm Games para crear una aventura original de Star Wars que sea diferente a cualquier cosa que se haya hecho antes”, expresó.

Por el momento, solo se sabe que Julian Gerighty estará a cargo de la dirección creativa (el mismo dirigió los juegos The Division 2 y The Crew). Además, el motor gráfico a utilizar será Snowdrop, también utilizado en South Park: The Fractured but Whole.

El anuncio hace recordar la sugerencia de EA respecto a que contarían con los derechos exclusivos por 10 años. Al parecer, Lucasfilm Games ya es libre de buscar otros socios, aunque cabe la posibilidad de que el juego se lance una vez que dicho acuerdo finalice.

“EA ha sido y seguirá siendo un socio muy importante y estratégico para nosotros en adelante. Pero sentimos que hay espacio para otros estudios”, señaló Sean Shoptaw, vicepresidente de Global Games y de Experiencias Interativas en Disney, en declaraciones a Wired.

El legado de la saga de Star Wars con esta firma tuvo sus altos y bajos, pero su punto más crítico llegó con el lanzamiento de Star Wars Battlefront II en 2017, el cual fue fuertemente condenado por sus mecánicas de loot boxes. El título cambió de estrategia de la noche a la mañana, pero su impresión pudo verse afectada.

En lo que respecta al tratamiento narrativo, son notorios los esfuerzos de Disney por ocupar un mayor abanico de posibilidades en cuanto a escenarios, incluso el video que publicaron hace unos días no contiene casi ningún juego basado en la saga de Skywalker y sí muestra títulos de la línea Legends (no canon), como los relanzamientos de Jedi Knight.