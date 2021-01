Muchos videojuegos de 2021 serán retrasados, asegura periodista

La pandemia del coronavirus afectó directamente el desarrollo de algunos de los videojuegos más esperados durante 2020. Títulos como Halo Infinite, el DLC de Cuphead y demás tuvieron que retrasarse hasta el 2021. Sin embargo, según un reconocido periodista del medio, las cosas no cambiarán mucho en este nuevo año.

Se trata de Jason Schreier, un destacado reportero especializado en tecnología y videojuegos que hoy opera en Bloomberg, pero que es reconocido en el medio por su cercanía con la comunidad de desarrolladores y sus numerosos contactos, además de siempre revelar información mucho antes de que se confirme.

Schreier vuelve a aparecer en sus redes sociales tras algún tiempo para hablar de videojuegos, y esta vez lo hizo para comentar la reciente postergación del nuevo juego de Harry Potter, Hogwarts Legacy, que fue anunciado en setiembre como uno de los títulos más ambiciosos basados en la obra de J. K. Rowling.

El esperado título estaba programado para aparecer en 2021, pero un reciente mensaje de sus desarrolladores en el estudio Portkey detalló que el mismo recién será lanzado en 2022, por lo que hay que esperar mínimo alrededor de un año para ver la nueva aventura del mago en la PS5, Xbox Series X y PC.

La razón es sencilla: el equipo necesita más tiempo de desarrollo para pulir bien el producto y seguramente quieren evitar las críticas que ha cosechado Cyberpunk 2077 —del que muchos afirman que fue apurado—. El comentario que hizo Jason Schreier en redes sociales sostiene que lo mismo ocurrirá con muchos títulos en 2021.

A través de su cuenta de Twitter, Schreier compartió el tuit original de la cuenta de Hogwarts Legacy, donde señalan la postergación, y añadió este comentario: “El primero de muchos, muchos retrasos de videojuegos en 2021 que vendrán”.

Como ya mencionamos, Schreier es uno de los periodistas más destacados justamente por tener información de primera fuente mucho antes que otros, por lo que su afirmación tiene altas probabilidades de cumplirse.

Algunos de los títulos que han confirmado lanzamiento para 2021 son God of War: Ragnarok, Halo Infinite, Batman Gotham Knights, Horizon Forbidden West, Far Cry 6, Resident Evil 8: Village, Hitman 3, Twelve Minutes y Ratchet & Clank: Rift Apart.