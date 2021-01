God of Wark Ragnarok: creativo de The Last of Us Part II se une al equipo

Puede que God of War Ragnarok esté a mucho tiempo de ser siquiera revelado a las masas, pero su poder para emocionar a los fans de PlayStation está fuera de discusión. Esto quedó demostrado con su tráiler de anuncio en setiembre de 2020, el cual constó de apenas un minuto.

Es evidente entonces que cualquier nuevo dato o confirmación acerca del juego hará crecer la impaciencia de los usuarios por ver cómo continuará la historia de Kratos tras los eventos ocurridos en 2018. Sin embargo, el apartado técnico también es importante para la secuela de un juego que fue premiado en mayor parte por su gran atmósfera.

Así, otro detalle sale a la luz que relaciona a Ragnarok con un reciente éxito de los estudios de Sony, precisamente a The Last of Us Part II, título que ganó la mayoría de premios a juego del año durante 2020.

Según reportó GamesRadar, el equipo de Santa Monica Studios recibe un gran refuerzo por parte de Naughty Dog. Se trata de Beau Anthony Jimenez, un premiado diseñador de audio cuyo trabajo en TLOU 2 fue reconocido en la ceremonia de The Game Awards de diciembre.

Jimenez ha trabajado también en Ori and the Blind Forest y confirmó su llegada al estudio a través de sus redes sociales.

“Más que emocionado de anunciar que me he unido al equipo de sonido de PlayStation. Tengo el honor de contribuir a la tradición de empujar a la industria más allá con experiencias sonoras icónicas, empezando por el próximo juego de God of War”, detalló.

Quizá el mayor mérito de su último trabajo como diseñador de audio es el haber sido capaz de generar la sensación del viento mientras pasa por las ruinas de los edificios, lo que favoreció la propuesta de sigilo en The Last of Us Part II y colaboró con el balance de dificultad, ya que permitía saber la ubicación de enemigos.

God of War Ragnarok está programado para salir en algún momento del 2021 para PS5.