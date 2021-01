Bethesda anuncia un nuevo videojuego de Indiana Jones

Directo en la nostalgia. Bethesda sorprendió a la comunidad este martes 12 de enero al revelar cuál será su próximo gran proyecto en colaboración con Lucasfilm Games: un nuevo videojuego para la franquicia de Indiana Jones.

“Nuestro estudio está desarrollando un nuevo juego de Indiana Jones con una historia original. (…) Pasará algún tiempo antes de que tengamos más que revelar, ¡pero estamos muy emocionados de compartir las noticias de hoy!”, comunicó Bethesda en una publicación de Twitter.

El anuncio estuvo acompañado de un breve video teaser, en donde el estudio estadounidense incluyó el logotipo de Lucasfilm Games, la palabra MachineGames y los icónicos accesorios de Indiana Jones: su sombrero y látigo.

Por otro lado, por medio de un boleto de avión a Roma fechado para octubre de 1937 y un mapa que incluye la Capilla Sixtina que se encontraban encima del escritorio, el video insinuó que el videojuego tendrá lugar en la Ciudad del Vaticano.

La nueva entrega tendrá como productor ejecutivo a Todd Howard, director de Bethesda Game Studios, y será desarrolla por MachineGames, el mismo estudio detrás de los títulos Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein: The New Colossus.

Aún es demasiado pronto para obtener mayores detalles sobre la próxima edición de Indiana Jones. No obstante, se espera que en los próximos meses se dé a conocer cuándo se lanzará el juego oficialmente y en qué plataformas estará disponible.