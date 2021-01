The Last of Us: hallan truco para ver a hormiga zombie al inicio del juego

Los desarrolladores suelen esconder ‘easter eggs’ en sus videojuegos y The Last of Us no fue la excepción. Recientemente, se acaba de descubrir un truco para ver una hormiga infectada al comienzo de la partida. ¿Quieres saber cómo?

Según detalla Alfabetajuega, este ‘huevo de pascua’ fue descubierto por el youtuber Anthony Caliber, quien publicó un video que muestra los pasos que debes seguir para apreciar a este insecto infectado por Cordyceps.

Si eres fan de The Last of Us, debes recordar que (en el juego) este hongo mutó y liberó unas esporas que infectaron a millones de seres humanos, quienes se volvieron en una especie de zombies.

Aunque no lo creas, el hongo “Ophiocordyceps unilateralis” existe en el mundo real, pero es inofensivo para los seres humanos, ya que solo afecta a las hormigas. Estas son controladas hasta que el parásito pueda reproducirse.

El easter-egg escondido

Naughty Dog, la desarrolladora del videojuego, se inspiró en este hongo para The Last of Us y decidió incluir una ‘hormiga zombie’ al inicio de la partida; sin embargo, deberás seguir una serie de pasos si quieres verla.

Como podrás apreciar en el video, subido a YouTube el pasado 9 de enero, debemos completar todos los niveles del juego y luego iniciarlo en la primera escena, cuando controlamos a Sarah, la hija de Joel.

Primero deberemos dirigirnos a la habitación del protagonista de The Last of Us, donde veremos una televisión que está sin señal. Ahora nos toca salir del cuarto y también de la partida.

Volvemos a cargar la primera escena del juego y entramos nuevamente a la habitación de Joel. En lugar de apreciar una pantalla vacía, la TV nos muestra a una hormiga infectada por el hongo Cordyceps.