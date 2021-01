Pokémon GO: ¿por qué banearon a Primeape de la Liga Super?

Niantic acaba de actualizar el modo PVP de Pokémon GO para dar inicio a la tan esperada temporada 6 del Go Battle League. Esta, como de costumbre, inicia con la Liga Super de la cual Primeape no puede participar porque está baneado.

Cuando Niantic libera una nueva temporada en la Go Battle League, esta viene con nuevos movimientos para un puñado de criaturas que las hace mucho más viables en el competitivo de Pokémon GO, como es el caso de Primeape.

El pokémon primate de tipo lucha solo iba a aprender el movimiento cargado Puño Hielo; sin embargo, usuarios en Twitter y otras redes sociales reportaban que esta criatura también podía usar el ataque Meteorobola tipo agua.

Este gravísimo error por parte del estudio fue aprovechado por muchos y utilizaron una MT Elite para que el ejemplar pueda tener Meteorobola tipo agua, movimiento que no aprende en los juegos originales de Nintendo.

Durante la primera hora de la temporada 6 de la Go Battle League, los jugadores usaron a Primeape en sus equipos con Meteorobola tipo agua y destrozaron a sus enemigos fácilmente, incluso hay videos.

A través de la cuenta de Niantic Support, los creadores de Pokémon GO tuvieron que admitir su error y señalaron que se encuentran investigando las causas del fallo; además, de banear a Primeape de la Liga Super hasta nuevo aviso.

Primeape aprende por error meteorobola tipo agua y Niantic lo banea de la Liga Super. Foto captura: Twitter.

Nuevos movimientos pokémon en la temporada 6 de la Go Battle League