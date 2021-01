Among Us: creadores revelan los diseños descartados de los tripulantes

A pesar de ser un videojuego estrenado en 2018, Among Us sigue guardando muchos secretos y esta vez los mismos desarrolladores fueron los encargados de desvelar cómo iban a ser los tripulantes e impostores en el popular juego.

Con un video subido a su cuenta de TikTok, los creadores de Among Us nos presentan The cursed library, una impresionante colección de skins de sus adorables personajes donde, incluso, algunos de ellos llevan rostros humanos.

El video de 34 segundos nos permite ver cómo eran los sombreros, trajes y, sobre todo, las caras que iban a tener estos pequeños personajes, entre los que sobresalen el del payaso de Poltergeist, otro tripulante hace creer que está gritando como si estuviese inspirado en la obra de arte El Grito de Edvar Munch.

También está un tripulante con trompa de elefante sonriente, uno con nariz de visor y hasta un personaje con ojos muy pequeños que tiene el dibujo de una boca en el lente. También hay un diseño con las orejas de Shrek.

En otra toma, vemos líneas de diseños de personajes en el que se ve un tripulante con rostro de gorila, otro que lleva una cabellera punk de color rojo, con colmillos como si fuese un ogro y hasta personajes con manos.

No obstante, los creadores del videojuego señalaron que todos estos diseños que, si bien pueden convertirse en nuevas skins para Among Us, solo fueron hechas por diversión hace mucho tiempo y no forman parte del canon del título.

Hasta el momento, InnerSloth no comparte detalles acerca de The Airship, el nuevo mapa que recibirá Among Us. Lo único que se sabe acerca de este escenario es que se liberará en el 2021, pero no tiene fecha exacta.