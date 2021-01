Pokémon ahora se puede jugar a través de un avatar de Twitter

El programador de Gameloft Montreal, Constantin Liétard, ha logrado que los usuarios de Twitter puedan jugar Pokémon Rojo a través de su foto de perfil. Esto es posible gracias a un script que convierte su avatar de la red social en un elemento interactivo.

Se trata de una curiosa iniciativa que permite jugar de manera grupal. Para poder avanzar en la partida, cada participante debe dejar como comentario un comando con la siguiente acción que realizará el personaje del videojuego.

El programa elige de manera automática en base a qué respuesta se ejecutará la siguiente acción. A medida que el hilo de Twitter se volvió más popular, Liétard decidió crear un servidor Discord para que los jugadores puedan coordinar mejor el próximo movimiento correcto y así ganar.

¿Cómo participar del juego?

Para participar a esta interesante forma de jugar Pokémon Rojo, debes dejar un comentario en el tuit fijado por el perfil de @screenshakes con alguno de los siguientes comandos: Up (arriba), Down (abajo), Left (izquierda), Right (derecha), A, B, Start (empezar) y Select (seleccionar).

Cada 15 segundos, el programa extrae todas las respuestas y, aquella que tiene más votos, es seleccionada para realizar el siguiente movimiento. El estado de la partida se va reflejando en la foto de perfil del desarrollador.

Desde que se publicó en Twitter, Liétard ha reiniciado el juego un par de veces para mejorar los comentarios y se pueda escribir un mensaje aparte del comando elegido, así como para agregar una nueva funcionalidad que permite a los usuarios guardar todas las imágenes con el progreso.