The King of Fighters es una franquicia de videojuegos de pelea muy popular, debido a su jugabilidad, historia y carismáticos personajes. Por ese motivo, no sorprende que, hasta el día de hoy, sigan saliendo nuevas entregas.

Hace algunos días, SNK publicó un video en YouTube que muestra el tráiler de The King of Fighters XV, el décimo quinto título de esta franquicia que traerá de vuelta a algunos clásicos peleadores.

Shun’ei, Mai Shiranui, Kyo Kusanagi, Benimaru, K’ y Leona son solo algunos de los luchadores que tendrá este juego. Aunque la desarrolladora todavía no confirma las plataforma, todo parece indicar que llegará a PS4, PS5 y Xbox.

Juegos clásicos en Android

A lo largo de su historia, esta franquicia de luchas ha tenido algunas entregas más populares que otras. The King of Fighters 97 y 98, por ejemplo, son títulos que permanecen en la memoria de miles de gamers.

Aunque no lo creas, SNK permite que los fans puedan descargar estos videojuegos forma legal en su smartphone o tablet Android. El problema es que ninguno es gratuito; sin embargo, poseen varias ventajas.

A diferencia de versiones piratas o crackeadas que puedas hallar en la internet, la versión de SNK viene sin malware y está libre de publicidad. Asimismo, recibe actualizaciones constantes para depurar errores.

Lo más llamativo es que el pago es único, luego podrás descargar el juego gratis en cualquier dispositivo (por si cambias de teléfono). Aunque debes iniciar sesión con tu cuenta de Google.

The King of Fighters 97 (que puedes encontrar aquí) está disponible en Play Store a S/ 9.99, mientras que su versión del 98 es más económica: s/ 2.99 y la puedes descargar en este enlace.