The King of Fighters ’98: versión del videojuego tuvo a Goku como luchador

La legendaria saga de The King of Fighters recibirá una nueva entrega muy pronto que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. No obstante, un secreto de la franquicia acaba de salir a la luz, Goku pudo ser un luchador del legendario The King of Fighters ’98.

Polygon realizó un artículo acerca del desarrollo de Capcom vs. SNK. En dicha publicación, el medio señala que logró conversar con Toyohisa Tanabe, director de la saga KOF, quien explicó que durante la creación de The King of Fighters ’98 estaban experimentando varias ideas de crossovers y una de ellas era insertar al personaje insignia de Dragon Ball Z, Goku.

El creativo se atrevió a contar un secreto jamás contado del desarrollo de KOF 98. Según menciona, él pudo jugar dos versiones del videojuego donde personajes de Street Fighter y Dragon Ball Z eran luchadores del título; sin embargo, la propuesta no llegó a materializarse.

“Lo hicimos en hardware de desarrollo, así que por supuesto que nunca estuvo en un cartucho físico. También, acabo de recordar esto, no solo eran los luchadores emblemáticos de Street Fighter con los que estábamos jugando. También pusimos a personajes de Dragon Ball, como son Goku”, añadió.

Tanabe menciona que todo esto sucedió a dos años del lanzamiento de Cacpom vs. SNK, cuando todo el equipo de The King of Fighters ’98 ya había terminado el desarrollo de este legendario título y decidieron crear versiones del mismo, pero solo como un boceto.

De tal manera que los mismos creativos tenían la oportunidad de enfrentar a Ryu y Ken contra Iori Yagami, Kyo Kusanagi o incluso Rugal Bernstein. No obstante, el directivo de SNK menciona que tiene dudas de que estas versiones aún existan en algún lado.