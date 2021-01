Among Us fue el juego más descargado en smartphones el 2020

Una nueva estadística confirma el éxito que Among Us tuvo durante el 2020. Inicialmente, se había lanzado en 2018, pero fue en el año pasado que este juego ganó gran popularidad, sobre todo durante los meses de confinamiento de varios países. La segunda mitad de 2020 fue suficiente para que el popular multijugador pase a ser el más descargado de aquel año tan peculiar.

Foto: Marca

Según el reporte anual de la firma de análisis Apptopia, las cifras ponen a Among Us como el claro ganador del año después de haber totalizado más de 264 millones de descargas en todo el planeta. Estos fueron los primeros lugares de la lista:

Among Us – 264 millones de descargas Subway Surfers – 227 millones de descargas Garena Free – 218 millones de descargas PUBG – 175 millones de descargas Gardenscapes – 171 millones de descargas Roblox – 158 millones de descargas Hunter Assassin – 155 millones de descargas Tiles Hop – 151 millones de descargas Join Clash – 149 millones de descargas Brain Test – 138 millones de descargas

Foto: AlfaBetaJuega

Pero el éxito de Among Us no estuvo en sus cifras, sino que también fue aclamado por la crítica. Esto le valió ganar los títulos de mejor multijugador y mejor juego móvil en los Game Awards 2020, por lo que su primer lugar en el ranking solo redondeó un extraordinario año.

Por otro lado, el juego trascendió más allá de los smartphones y logró dar el salto al Nintendo Switch. Otra consola de mesa que va a recibirlo es la Xbox, en donde se espera que se repliquen novedades como el nuevo mapa, las nuevas animaciones y las nuevas tareas para realizar.