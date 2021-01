Reportan que Ubisoft+ podría unirse por completo a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass es ahora solo uno de los muchos servicios de suscripción que ofrecen acceso a un catálogo numeroso de videojuegos, muchos de lanzamiento. Sin embargo, la competencia sigue siendo fuerte para Microsoft y según un reporte, la inclusión del catálogo de Ubisoft+ sería posible.

Los juegos como servicio son un concepto que involucra que ya no paguemos una sola vez por tener un título, sino que hagamos un pago mensual para tener acceso a un gran catálogo. Algo similar a lo que Netflix, Amazon Prime y Disney Plus hacen con las series y películas.

La tendencia se ha hecho fuerte en los últimos años donde se ha visto el surgimiento de más iniciativas de este estilo como Google Stadia, Amazon Luna, EA Play y el propio Ubisoft+. Muchas compañías ya hasta eliminan las barreras de plataforma y se ofrecen tanto en PC como consolas.

La competencia está fuerte y, por parte de las consolas, hace mucho que trasciende que Ubisoft+, un servicio que otorga acceso a todos los videojuegos creados por la empresa francesa (dueña de sagas como Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege/ Ghost Recon/The Division, Anno, Watch Dogs, etc) podría incluirse en Xbox Game Pass Ultimate, otro disponible para Xbox y PC.

No está claro si todos los juegos de Ubisoft+ estarían disponibles para los que ya cuenten con Xbox Game Pass Ultimate, o si podría comprarse la suscripción adicional para los usuarios de consolas Xbox, pues el servicio francés solo está disponible para PC, Google Stadia y Amazon Luna.

El último reporte sobre esto llegó por parte de Jez Corden, conocido filtrador enfocado a los planes más recientes de Xbox. En un tuit de hace una semana, el mismo señaló que el hecho podría consumarse, aunque podría hacerlo con una selección más reducida de juegos.

Corden apunta a que los juegos llegarían a Xbox Game Pass Ultimate, una variación del servicio base de Xbox Game Pass que incluye la posibilidad de jugar cualquier título en un smartphone, tablet o PC vía streaming con la tecnología xCloud. Si este fuera el caso, es probable que Ubisoft+ todavía no esté disponible para consolas, al menos no corriendo software nativamente.

Debe recordarse que la competencia de Ubisoft+, EA Play, iba a agregarse a Xbox Game Pass en diciembre, pero los planes cambiaron a última hora y hasta ahora no se ha reprogramado.