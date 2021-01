¿PS4 portable? Usuario rediseña la consola para que alcance en una maleta

Tras el fracaso de PS Vita en occidente, será difícil ver a Sony aventurarse de nuevo en el mercado de las consolas portátiles; sin embargo, hay muchos entusiastas en la comunidad dispuestos a crear ideas muy cercanas a ese rubro, con conceptos que permiten llevar una plataforma de sobremesa de un lado a otro.

Este tipo de proyectos ya lleva bastantes años popularizándose en YouTube, con conceptos y diseños bastante originales donde básicamente se trasladan todos los componentes de una consola hacia una carcaza diseñada para poder jugar en el camino.

Por supuesto, la tendencia general ha sido enfocarse en las plataformas retro o de antaño como la Famicom, la Nintendo 64, la primera PlayStation o hasta la GameCube, pero casi nunca habíamos visto un intento por hacer portable una consola relativamente reciente.

Es lo que, al parecer, ha logrado el usuario de Twitter DXTerraria, quien se puso como meta elaborar una versión portable de la propia PS4, la última consola de Sony antes de la PS5. El diseñador japonés ha sorprendido al mundo con su idea que ya es funcional.

DXTerraria ha logrado crear una PS4 portátil dentro de un maletín de metal. La misma cuenta con un pedazo de acrílico para proteger los componentes y puede limpiarse fácilmente por la forma en la que colocó las diferentes partes.

No todo es perfecto. Por ejemplo, el peso del maletín es de 6.4 kilos, por lo que costará mucho llevarla de un lado a otro. Además, pese a que en las fotos no logra apreciarse demasiado, el tamaño no es menor y es casi similar a una PS5.

Por último, si pensabas que con esto podrías mantener una sesión de juego en un parque o en el tren, pues lo máximo que podrás jugar será una hora ya que la batería no es demasiado potente. Pese a todo eso, el simple hecho de hacer una PS4 funcional dentro de un maletín que pueda llevarse a la casa de un amigo es impresionante. Te dejamos las imágenes y el video correspondiente: