The King of Fighters XV: SNK retrasa la presentación hasta nuevo aviso

Hoy, 6 de enero, iba a ser una fecha bastante importante para todos los fanáticos del género de peleas debido a la esperada presentación de The King of Fighters XV; sin embargo, SNK acaba de confirmar, de manera inesperada, que el evento se retrasará.

En la mañana SNK realizó una publicación en redes sociales al invitar a los gamers a ser parte de la presentación de The King of Fighters XV y a los próximos peleadores DLC que llegarán a Samurai Shodown, pero, al final, solo quedaría en un supuesto.

El famoso estudio y competencia de Capcom señaló en Twitter que no revelará ningún avance del videojuego ni tampoco compartirá las novedades que llegarán a Samurai Shodown con el Season Pass 3.

A pesar de que la compañía no explicó el motivo por el cual se retrasaban ambos anuncios, se disculpó con los miles de fanáticos que esperaban ver a sus luchadores favoritos en la nueva entrega de la franquicia The King of Fighters.

“Nos disculpamos sinceramente con todos los que esperaban con ansias los anuncios. Informaremos a nuestros fans tan pronto como se confirme la nueva fecha y hora, y agradecemos su amable comprensión”, reza el tuit de SNK.

El comunicado de SNK dividió a su comunidad, pues algunos agradecieron el trabajo que venía realizando la compañía y afirmaron que esperarán pacientes las novedades de The King of Fighters XV, mientras que otro sector compartió su molestia porque la postergación del evento se realizó a solo horas de que inicie la presentación.