Tamagotchi: personajes de Evangelion se convertirán en mascotas virtuales

El anime y los videojuegos vuelven a unirse gracias a la nueva línea de Tamagotchi. El popular dispositivo de mascotas virtuales se pondrá a la venta para convertir, por primera vez, a los personajes de Neon Genesis Evangelion en mascotas.

De esta manera, los fans de Evangelion podrán llevar en el bolsillo a los pilotos de los EVA como Rei Yanami, Mari Makinari y Kaworu Nagisa, quienes tendrán un Tamagotchi con diseños inspirados en los trajes que utilizan.

A pesar de que son personajes humanos del anime, la manera de cuidarlos no cambiará. Lo que significa que el usuario deberá estar atento a sus necesidades y alimentarlos, porque de no hacerlo un escudo A.T aparecerá alrededor del piloto y dará por finalizado tu relación con tu Mari, Rei o Kaworu.

Según detalla el portal Siliconera, estos dispositivos que todo fan del anime creado por Hideaka Anno querrá tener, se pondrán a la venta a partir del próximo 16 de enero de 2021 para promocionar el estreno de la película Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time que pertenece al último capítulo de la trilogía Rebuild of Evangelion.

Su precio es de 2.530 yenes que al tipo de cambio vendría a ser 24,62 dólares. Recuerda que la película Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time se estrenará el próximo 23 de enero de 2021, después de haber sido pospuesta por la pandemia del coronavirus.

Este no es el único Tamagotchi de Evangelion, pues hace poco se lanzó una línea de juguetes electrónicos en el que los EVA de Shinji Ikari, Rei Ayanami y Asuka Langley eran convertidos en mascotas y debías cuidar de ellos.