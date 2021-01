Rust: ¿cuándo llegará a PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series X|S?

Among Us fue el videojuego más exitoso del 2020 gracias a los streamers y ahora sucede algo similar con Rust. Este título creado por los estudios Facepunch Studios y Double Eleven está siendo jugado por muchos creadores de contenido de YouTube y Twitch, lo que ha resultado en que muchos gamers se pregunten si el juego llegará a PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Rust es un videojuego multijugador online en el que iniciarás tu partida con una roca y una antorcha en un escenario inmenso. El título te obligará a explorar para conseguir recursos con los que podrás fabricar todo tipo de armas que te ayudarán a combatir contra otros jugadores y peligrosos animales.

Por el momento, el videojuego solo se puede conseguir desde la plataforma de Steam; es decir, se trata de un juego para computadoras, pero los creadores tienen planes de llevarlos a otra plataforma, incluso estuvo por estrenarse en consolas.

El título iba a lanzarse en PS4 y Xbox One en 2020; sin embargo, esto nunca se materializó, por lo que tuvo que retrasarse a una nueva fecha. Ello hizo que tampoco pueda hacer su debut en las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X|S a través de la función de retrocompatibilidad de estas.

No obstante, en diciembre los creadores publicaron en su web un comunicado respecto al estreno de Rust en las consolas: “Sentimos que no hayamos podido llevar Rust a las consolas en 2020 como lo habíamos planeado. Sabemos por todos los mensajes que nos envían que están emocionados de jugarlo y esperamos que en 2021 podamos restaurar su confianza a medida que nos acercamos a compartir algo con ustedes”.

Es así como los estudios encargados de Rust confirman que su ahora popular videojuego de supervivencia llegará a las consolas PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S en 2021, aunque no detallan la fecha de estreno.