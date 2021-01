Among Us: tripulante recibe poderosa habilidad para poner en jaque al impostor

Muchos han iniciado el 2021 disfrutando de una partida de Among Us con sus amigos desde una computadora o dispositivo móvil. El juego de InnerSloth es de los títulos favoritos de los gamers y ahora ofrece una poderosa habilidad a un tripulante que pondría en jaque al impostor.

Hace unos días te contábamos acerca de una habilidad extra para el impostor que le permitía hacer dormir a los tripulantes para así impedir que se escapen si es que no puede cerrar las puertas o evitar que lo delaten si es que lo ven asesinando a alguien.

Ahora, el youtuber Socksfor1 acaba de diseñar un mod para el juego de InnerSloth que, por primera vez, le otorga una habilidad a un impostor al azar que le permite ser doctor a un miembro de la nave.

Como puedes ver, este mod no ha sido creado por InnerSloth pero ya está dando que hablar entre la comunidad de Among Us, porque este tripulante tiene la capacidad de revivir a sus compañeros que han sido brutalmente aniquilados por el enemigo en común.

Lo que debe hacer el doctor, según explica el youtuber, es que debe revivir a su compañero antes de que el cuerpo sea reportado por algún miembro de la nave o incluso el mismo impostor. De esta manera, la víctima podrá continuar con sus tareas aunque tiene que cumplir ciertas reglas.

Aquellos tripulantes que han sido revividos por este doctor no podrán revelar quién lo mato a no ser que sean testigos de otro asesinato, mientras que el ‘healer’ sí podrá ser guiado por otros miembros para regresar a la vida a otro compañero caído aunque deberá esperar cierta cantidad de tiempo para utilizar dicha habilidad. Aquí te dejamos un video donde el youtuber nos muestra cómo serán las partidas con este mod de Among Us.