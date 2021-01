Fall Guys: desarrolladores planean lanzar cinco nuevos juegos en el 2021

No hay duda de que Fall Guys: Ultimate Knockout fue uno de los videojuegos más populares durante el 2020. Por ese motivo, su empresa desarrolladora planea lanzar cinco nuevos juegos este año a la espera de obtener la misma acogida.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía Devolver Digital publicó este anuncio que emocionó a cientos de jugadores en las redes sociales. Aunque no detalló los nombres de las próximas entregas.

“¿Cuál de los cinco juegos de Devolver Digital no anunciados que se lanzarán el próximo año es el más esperado?”, escribieron los creadores de Fall Guys. El tuit recibió miles de ‘me gusta’ y fue comentado por un gran número de usuarios.

Aunque los nombres de estos juegos todavía no son confirmados, los fans esperan que se traten de las secuelas de Not a Hero, Gato Roboto, Carrion, Katana Zero y Ape Out, éxitos de esta empresa que no tienen segunda parte.

Del éxito al fracaso

El caso de Fall Guys es bastante peculiar, ya que fue un completo éxito durante su lanzamiento a mediados de 2020. Sin embargo, en menos de dos meses perdió a la mayor cantidad de usuarios.

El ascenso de Among Us, el hecho de que no tenga una versión para dispositivos Android (solo PS4 y PC), la cantidad de hackers y la poca cantidad de niveles provocó la caída de este videojuego.

Aunque los desarrolladores lanzaron una tercera temporada y añadieron nuevos skins, es poco probable que el divertido battle royale vuelva a tener la misma cantidad de jugadores como en sus mejores épocas.