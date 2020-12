Los videojuegos que decepcionaron en el 2020

A pocos días de iniciarse el 2021, es ya momento de hacer un recuento de todo lo que nos ha dejado el 2020, uno de los años más difíciles para muchas industrias, incluida la de los videojuegos, pese a su parcial auge tras ser uno de los pasatiempos favoritos de muchos en cuarentena. ¿Con qué títulos de la siguiente lista pudiste jugar y cuántos te gustaron o decepcionaron?

El 2020 ha sido un año particular para los cientos de desarrolladores y fabricantes alrededor del mundo, y tanto las dificultades como las soluciones han sido diversas. Juegos que tuvieron que completarse desde el trabajo remoto, otros que se postergaron indefinidamente, la falta de convenciones y ferias —que, sin lugar a dudas pusieron de cabeza los planes de muchos estudios—, además de un alza de jugadores sin precedentes hicieron de este año uno para el análisis de aquí a mucho tiempo.

Por supuesto, lo que no cambió mucho —en la medida de lo posible— fue el lanzamiento de nuevos videojuegos. Algunos eran esperados y otros, no tanto; pero que comparten el haberse estrenado en uno de los momentos más desafiantes de la historia, que prácticamente nadie pudo prever. Hay casos buenos y malos, de éxitos y fracasos, pero cada uno tiene su explicación.

No sería justo ser demasiado exigente con los estudios indie en un año como el 2020; pero, pese a sus recursos relativamente limitados en presupuesto y personal, esta escena no dejó de darnos joyas del calibre de Hades, Ori and the Will of the Wisps, Carto, Fall Guys, Among Us (lanzado en 2018, pero popularizado recién en agosto) y más.

Algunos de los mayores desencantos para los usuarios se produjeron frente a grandes promesas y proyectos quizá demasiado ambiciosos de estudios tan gigantes como Ubisoft, EA y demás.

Aquí, en La República, hemos hecho un recuento de los 10 juegos más decepcionantes del 2020 según los usuarios, con una lista donde destacan títulos hechos por estudios AAA, de IPs ya reconocidas o, por lo menos, de lanzamientos que generaron enorme expectativa. Vamos con ella:

10. Marvel’s Avengers

Puntaje en Metacritic: 67-68/100 (críticos) y 3,0-5,0/10 (usuarios)

Razón: grandes licencias, poca sustancia

Puntaje de Marvel's Avengers en Metacritic por los usuarios

Marvel’s Avengers nos recuerda la lamentable pero típica historia de un título cuya concepción centra sus principales beneficios en la mera adquisición de una IP. Es una fórmula que tiene innumerables fracasos en la historia de la industria y hasta alguna vez generó toda una crisis en la misma (basta recordar el caso de E. T. con Atari en 1982).

El juego tiene todo lo que “funciona” para algunos otros éxitos: personajes de Marvel licenciados, armas personalizables, sistema de niveles con looting, pase de batalla, planes de temporada, etc. Sin embargo, entrega poco más que una jugabilidad repetitiva disfrazada de elementos vistosos, y con poca sustancia. Los bugs, por supuesto, hicieron su parte y arruinaron la experiencia para muchos. Podríamos decir que Marvel’s Avengers es la versión occidental de Jump Force, otro título que prometía mucho trayéndonos peleas crossover entre decenas de personajes de anime pero que no pudo entregar lo mínimo que se espera de un proyecto AAA: un producto pulido.

Square Enix ya prometió mejoras y, aunque la primera impresión siempre cuenta, una IP tan fuerte como la de Los Vengadores no ha de desperdiciarse tan rápido.

9. Godfall

Puntaje en Metacritic: 61/100 (críticos) y 3,8-4,9/10 (usuarios)

Razón: mucho ruido y pocas nueces

Puntaje de Godfall en Metacritic por los usuarios

Presentado hace varios meses como el primer título de la PS5 en confirmarse. Godfall generó cierta parafernalia, no solo por sus relucientes gráficos que anunciaban lo cerca que estaba la próxima generación de consolas, sino porque, a primera vista, parecía una propuesta bastante original siendo hasta publicitado como el “pionero en su tipo”. Por supuesto, lo que nos debió preocupar en un inicio fueron las letras pequeñas que ya sonaban a una fórmula bastante familiar: “un looter/slasher, melee, RPG de acción”.

El grueso de las críticas hacia Godfall señalan —otra vez— un gameplay repetitivo basado en un sistema de lucha que cambia poco a lo largo del juego. La crítica más positiva registrada en Metacritic proviene del portal God is a Geek, que señala que “toma prestado el combate de God of War”. Si bien el exclusivo de PS4 es una obra maestra en muchos aspectos, su combate no es ni por lejos su mejor cara.

Godfall es comparado con Anthem, otro juego del que se sigue hablando hasta hoy porque prometía una idea única y casi inédita pero que falló en la ejecución obligando al jugador a repetir una y otra vez ciertas acciones con la excusa de ofrecer un sistema de looting complejo.

8. Warcraft 3 Reforged

Puntaje en Metacritic: 59/100 (críticos) y 0,6/10 (usuarios)

Razón: otra vez, Blizzard

Puntaje de Warcraft III: Reforged en Metacritic por los usuarios

Aun sin ser seguidor de la saga Warcraft, es fácil conocer de su amplia popularidad y su indiscutible legado. Sin embargo, la razón por la que Warcraft 3 Reforged —la versión remasterizada del clásico 2002— es considerada una de las decepciones del 2020 es la pobre comunicación de Blizzard con su base de fans.

El juego fue anunciado en 2018, con promesas que incluían “remodelado completo de las animaciones y personajes, mapas y campañas nuevas, inteligencia artificial y editor de mapas actualizados y resolución 4K”. Sin embargo, lo que los fans de la serie obtuvieron el 28 de enero fue carente, especialmente comparado con el tráiler de hace dos años.

Los usuarios acusaron a Blizzard de “simplificar” las características prometidas. Muchos mapas se mantenían casi idénticos a los originales e incluso algunos elementos del juego original fueron removidos.

¿Cómo pasó todo esto? Lo cierto es que la compañía sí cumplió con anunciar algunos de los cambios que fueron planeando desde el anuncio del juego en el 2018 hasta su llegada en el 2020, pero no lo hizo de la forma más eficiente. Sea como fuere, el hecho solo alimentó más el sentimiento de rechazo de parte de muchos fans veteranos hacia Blizzard, algo que no empezó con Warcraft 3 Reforged sino mucho antes, especialmente desde su fusión con Activision.

7. FIFA 21 (y otros títulos de deportes)

Puntaje en Metacritic: 7,2/100 (críticos) y 0,8/10 (usuarios)

Razón: pocos cambios, mismo precio

Puntaje de FIFA 21 en Metacritic por los usuarios

La pandemia del coronavirus afectó fuertemente el flujo de trabajo en algunas de las franquicias más conocidas de los géneros de deporte. La prueba máxima fue el anunciado PES 2021, que no sería más que una actualización de temporada con un menor precio que el de una entrega anual tradicional. El caso de su némesis, FIFA 21, fue distinto, aun así.

EA Sports no siguió los pasos de Konami y anunció con bombos y platillos la llegada de FIFA 21 (aunque con cierto retraso) con ligeros cambios al modo de juego Volta y otras características más. Sin embargo, en su estreno, el título fue vapuleado por la comunidad, que le otorgó una puntuación de 0,8 sobre 10 en Metacritic.

La gran mayoría de usuarios denunciaba que EA Sports volvía a hacer lo mismo de lo que se le acusa desde hace muchos años: entregar el mismo juego del año anterior con pocos cambios. Teniendo en cuenta que su mayor competencia optó por entregar una simple actualización a mitad de precio —como sincerándose por la falta de novedades—, muchos inculparon a los creadores de FIFA 21 de entregar algo casi reciclado como si se tratara de un producto nuevo.

El caso se ha repetido en otras importantes sagas de deportes como NBA 2K21 y Madden NFL 21.

Puntaje de NBA 2K21 en Metacritic por los usuarios

Puntaje de Madden NFL 21 en Metacritic por los usuarios

6. Hyper Scape

Puntaje en Metacritic: 62-68/100 (críticos) y 4,3-5,4/10 (usuarios)

Razón: otro mercado saturado

Puntaje de Hyper Scape en Metacritic por los usuarios

Hyper Scape es un caso especial en este listado. Es otro de los títulos forjados con el fin de ser todo un fenómeno de Twitch, o al menos eso es lo que hubiera querido su desarrollador, Ubisoft. Lamentablemente, el ser estrictamente multijugador y free-to-play lo hace depender directamente de su acogida entre los usuarios y de su audiencia.

Hyper Scape tuvo la mala suerte de aparecer justo antes de algunos otros fenómenos como Fall Guys y Among Us, por lo que adoleció de una base de jugadores escasa. Por este motivo no puede considerarse una meta cumplida.

Más allá de eso, Hyper Scape no es un mal juego. Se trata de un shooter en primera persona con elementos de exploración vertical, gráficos originales y ritmo frenético (que por momentos recuerda a LawBreakers, otro buen juego mal marketeado). Pese a ello, Ubisoft no se rinde y sigue empujando a su comunidad a probarlo, incluso con promociones y regalos.

5. Rocket Arena

Puntaje en Metacritic: 68-73/100 (críticos) y 4,6-5,0/10 (usuarios)

Razón: ¿la ‘fórmula del éxito’ de EA?

Puntaje de Rocket Arena en Metacritic por los usuarios

La historia de Rocket Arena es algo similar a la de Hyper Scape y, aunque fue desarrollado por un estudio indie, vale aclarar que fue publicado por EA, lo que vuelve a hacernos cuestionar sobre las prácticas de los grandes editores.

Se trata de un shooter en tercera persona con atractivos personajes y gráficos destacables. Ha sido definido por muchos como una mezcla entre Quake, Overwatch y hasta Super Smash Bros, por lo que en definitiva no es percibido como un mal juego.

Lamentablemente, Rocket Arena fue concebido como otro proyecto solo multijugador cuyo éxito depende claramente de su popularidad. Aunque no hay factores claros para explicar su poca acogida, su relación con EA es de sospechar.

Muchos consideran que Rocket Arena tiene todo para ser un éxito si fuera gratuito, pero desafortunadamente no lo es (cuesta 30 dólares). El juego cuenta también con una buena dosis de microtransacciones. ¿Será ideas impuestas por Electronic Arts, quien es conocida por ello?

Por si fuera poco, este título también debutó en mal momento (junio del 2020, poco antes de Fall Guys y Among Us), pero no hay dudas de que sigue algunas de las pautas impuestas por otros títulos como Fortnite (temporadas, pases de batalla), lo cual puede estar saturando al mercado. El juego ya ha recibido descuentos de hasta 85% en tiendas digitales, pese a haber sido lanzado hace menos de medio año.

4. Resident Evil 3 Remake

Puntaje en Metacritic: 77-79/100 (críticos) y 5,6-6,5/10 (usuarios)

Razón: recortes del original

Puntaje de Resident Evil 3 Remake en Metacritic por los usuarios

El trabajo de Capcom para revitalizar los clásicos de la saga Resident Evil le había dado grandes resultados hasta ahora. La receta le generó un gran éxito el año pasado con Resident Evil 2 Remake, que se lució manteniendo los elementos oscuros del original.

Todo estaba servido para que Resident Evil 3, la adaptación moderna de otro de sus éxitos de los noventa, sea un triunfo por consenso, pero la valla, al parecer, estuvo muy alta.

La crítica más compartida sobre Resident Evil 3 Remake es que resulta bastante corta y eliminó algunas secuencias del original, como el cementerio, el parque y la fábrica. Si bien fue alabado por sus detalles técnicos y considerado como un buen juego, muchos coinciden en que no le hizo justicia al clásico de 1999, sobre todo para lo que se esperaba tras RE2 Remake.

3. Super Mario 3D All Stars

Puntaje en Metacritic: 82/100 (críticos) y 6,3/10 (usuarios)

Razón: Mario merecía un mayor esfuerzo

Puntaje de Super Mario 3D All-Stars en Metacritic por los usuarios

El único juego de Nintendo de esta lista dividió por completo a su comunidad como pocas veces antes. Hay que tomar en cuenta que la gran N es prácticamente una love-mark para muchos de sus fanáticos, pero si algo puede distinguirlos es justamente lo que ofrece y no Super Mario 3D All Stars.

El juego fue anunciado por todo lo alto como uno de los grandes productos que llegarían por el 35 aniversario de Super Mario Bros, una ocasión más que especial para cualquier fan del fontanero. Muchos esperaban mejoras evidentes, como una mayor resolución, gráficos retocados, soporte para 16:9 y demás cosas técnicas que hasta un mod de PC puede hacer. Sin embargo, lo que llegó a manos de los primeros reseñadores que lo probaron inició una ola de indignación de la que hasta ahora se habla.

Super Mario 3D All Stars no es más que un recopilatorio de tres ROMs de Super Mario 64 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine (Gamecube) y Super Mario Galaxy (Wii) corriendo en un emulador interno dentro de la Switch. Básicamente, la experiencia es la misma a correrla en el hardware original (aunque ahora de manera portable) y carece de cualquier mejoría en performance que hubiera resultado fácil, relativamente hablando, de implementar.

Para agregar la cereza al pastel, este recopilatorio costaba 60 dólares, es decir, 20 dólares por cada juego con décadas de antigüedad. Los únicos contenidos adicional fueron las bandas sonoras y un sencillo menú principal, sin arte inédito, líneas de tiempo, ni otro contenido que suelen tener las ediciones de aniversario de otras sagas.

Otros puntos en contra fueron la ausencia de Super Mario Galaxy 2 y la insistencia de Nintendo de hacerlo un producto con disponibilidad limitada hasta marzo del 2021, lo que aumentó la actividad de revendedores que aumentaron el precio del mismo en su versión física.

Por todo esto, Nintendo fue acusada de “perezosa” y de desperdiciar la ocasión de celebrar a Mario. Aún se recuerda el añorado Super Mario All Stars que la compañía lanzó en 1993 para la Super Nintendo, con los tres juegos originales de Super Mario Bros de la NES, pero con gráficos completamente rehechos, funcionalidad de grabar más partidas y hasta un título inédito hasta entonces en el mercado norteamericano (Lost Levels). Muchos creen que los juegos 3D de Mario merecían un homenaje similar.

Mención deshonrosa: tráiler de Halo Infinite

Halo Infinite es probablemente el título más esperado de la Xbox One y Xbox Series X. En julio de este año, mientras todos esperaban ansiosos que la llegada del mismo se confirmara para noviembre (fecha en la que llegaría la nueva consola), 343 Industries publicó uno de los últimos tráilers con gameplay del juego, que mostró la cuestionable calidad alcanzada.

El tráiler fue algo decepcionante debido a su poca ambición en los gráficos. Uno de los enemigos mostrados incluso se convirtió en meme (Craig) y 343 Industries tuvo que salir a aclarar que el gameplay correspondía a una build anterior. Meses después, en noviembre, el estudio confirmaba un nuevo retraso para el juego, precisando que no llegaría junto a la Xbox Series X sino en el 2021 debido a la pandemia de la COVID-19.

2. The Last of Us Part II

Puntaje en Metacritic: 93/100 (críticos) y 5,7/10 (usuarios)

Razón: no uso de la palabra ‘diversión’

Puntaje de The Last of Us Part II en Metacritic por los usuarios

Encontrar un título galardonado como el “juego del año” por algunas publicaciones en una lista de decepciones no es para nada común, pero ello no hace más que confirmar que The Last of Us Part II ha sido uno de los juegos más impactantes, no solo del año, sino también de la década.

El juego es indudablemente un deleite desde el punto de vista técnico y artístico. La clara aproximación de Sony para hacer crecer el potencial de los videojuegos en el storytelling tiene en TLOU 2 un fuerte hito. Pero sería inadecuado hacer caso omiso a las muchas observaciones hechas, no solo por la comunidad, sino también por la crítica sobre la manera en que Naughty Dog decidió entregar su historia.

Alerta de spoiler: la crítica más directa hacia The Last of Us Part II es en referencia a su técnica narrativa. El estudio es acusado de recurrir a desenlaces que solo resultan impactantes por su mera carga provocativa hacia una base de fans que no esperaba ver sucesos tan trágicos, como el de uno de los personajes más entrañables del primer juego.

Otros detalles como la inconsistencia de las actitudes de los protagonistas con lo que se mostró en el primer juego, el hecho de tomar el rol de quien asesinó al personaje principal de la precuela, el asesinato de una mascota, entre otros, bastaron para que se generen tanto alabanzas como reprobaciones.

Todo lo detallado hasta aquí no escapa de apreciaciones subjetivas. Un simple ejemplo lo evidencia: si un próximo y esperado título de Super Mario Bros te hace tomar el rol de un Koopa Troopa por todo el juego y eliminar al fontanero, habrá quienes despotriquen contra esta idea por lo escandalosa que puede ser, pero también habrá otros que la alaben por tomar riesgos, animarse a ir más allá o cualquier otra razón.

Lo que no es tan subjetivo es el aspecto técnico de los otros elementos que no están incluidos en las pretensiones de “contar historias” de Sony, y que no son, ni por lejos, dignos de ser ignorados. Uno de ellos, y quizá el más importante, es la jugabilidad.

The Last of Us Part II ha sido celebrado por sus gráficos, su polémica pero inquietante historia, la atención al detalle en sus representaciones y cinemáticas, el buen trabajo de sus actores de voz y movimiento y demás aspectos que ocupan nuevas categorías cada año en premiaciones como The Game Awards. Sin embargo, Sony sigue demostrando que las novedades en jugabilidad son materia de segunda importancia dentro de sus exclusivos.

The Last of Us Part II recicla la mayoría de los elementos de gameplay de su antecesor aparecido en 2013. Poco ha cambiado dentro de las mecánicas que siguen la misma fórmula de disparos en tercera persona con elementos de sigilo y ligeros retoques. Todo siempre está enfocado a favorecer el storytelling con el que Sony nos tiene acostumbrados desde hace mucho tiempo.

La obra a cargo de Neil Druckmann, quien en cierta oportunidad dijo que en su estudio no utilizan la palabra “diversión” para concebir al juego, es, sin dudas, uno de los proyectos mejor fabricados de los últimos años. ¿Vale llamar a un título que innova tan poco en jugabilidad no solo lo más destacado del año sino el mejor de todos los tiempos? La respuesta puede ser subjetiva, pero lo cierto es que TLOU 2 fue, para muchos, una gran decepción.

1. Cyberpunk 2077

Puntaje en Metacritic: 55-86/100 (críticos) y 3,4-7,2/10 (usuarios)

Razón: bugs y demasiada expectativa

Puntaje de Cyberpunk 2077 en Metacritic por los usuarios

Esta larga lista cierra con el último título que millones esperaron para cerrar este 2020 y que, sin mayores sorpresas, terminó siendo superado por la expectativa, aunque tiene aún mucho terreno para mejorar.

El principal punto en contra de Cyberpunk 2077 —y el más escandaloso— fue el conjunto de embarazosos bugs reportados en sus versiones de PS4 y Xbox One. Aun así, el título de por sí no cumple en ciertas promesas.

CD Projekt Red prometió desde siempre que Night City sería una de las ciudades con mayor inmersión hasta el momento, en la que “podríamos hacer lo que quisiéramos y ganarnos la vida de muchas maneras”. Lamentablemente, lo entregado dista mucho de ello en distintas formas. GTA V, lanzado en 2013, ofrece mejores experiencias.

Promesas vacías, publicidad engañosa, bugs, historia blanda, NPCs sin vida, mundo abierto vacío, mala optimización, personalización limitada y demás aspectos han sido algunas de las críticas más directas hacia Cyberpunk 2077, un juego que fue promocionado como la experiencia “next-gen” de los juegos open world, hecho que ya le ha provocado una demanda en contra. Aunque parezca que hay tiempo para corregir errores, para un juego que tomó 7 años de desarrollo, el resultado ha sido bastante decepcionante.

La importancia de la crítica

Muchas de las valoraciones aquí son reflejo de lo que los propios fans reportan en sitios especializados como Metacritic, Reddit y demás foros de opinión. En ocasiones, algunos de estos pronunciamientos son censurados bajo excusas de “review bombing”, pero la importancia de escuchar a la comunidad, aún con sus métodos más cuestionados, no debería estar en discusión, especialmente en una industria que se ha caracterizado, históricamente, por promesas falsas, como las de No Man’s Sky en 2016 y otros ejemplos.