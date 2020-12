PS5: Sony confirma juegos de PlayStation Plus para enero del 2021

El 2021 está a tan solo horas de llegar y como es costumbre en Sony, ya se confirmaron los próximos juegos a los que podrán acceder los suscriptores de PlayStation Plus. La gran sorpresa es un juego de Lara Croft y el segundo título en llegar exclusivamente para PS5 en el servicio.

Con la llegada de la PS5 y la nueva generación de consolas, tanto Sony como su principal competidor han mantenido su modelo de servicio adicional para dar acceso al juego online. Por supuesto, uno de los grandes alicientes de este hecho son los títulos mensuales que se ofrecen gratis para descarga, aunque solo para quienes mantengan sus suscripciones activas.

Enero de 2021 ofrecerá por segunda vez un juego únicamente en su versión de PS5 —tras Bugsnax que llegó en noviembre—. Se trata de Maneater, un juego de rol en el que tomamos el papel de un tiburón toro que busca sobrevivir, evolucionar y vengarse de un pescador que la desfiguró y asesinó a su madre.

Los otros juegos de PlayStation Plus para son Shadow of the Tomb Raider, Greedfall y Dawn of Fear (exclusivo para España con el programa PlayStation Talents). Vale aclarar que estos juegos podrán también correrse en una PS5, pero en el caso de Maneater, será necesario contar con la nueva consola.

Por supuesto, si solo contamos con una PS4, podremos reclamar Maneater con nuestra cuenta y conservarlo ahí por si adquirimos la nueva plataforma en un futuro. A diferencia de otros servicios como Xbox Game Pass, los juegos de PlayStation Plus quedan disponibles para siempre una vez llegados, si fueron reclamados a tiempo.

La fecha de llegada para todos estos juegos será el 4 de enero, por lo que tendremos solo hasta el próximo domingo para reclamar los juegos de PS Plus de diciembre (Bugsnax, Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena).

Los usuarios de PS5 también podrán acceder a la llamada PlayStation Plus Collection, una librería de 20 éxitos de PS4 que está disponible desde el lanzamiento de la plataforma y que incluso ha ocasionado un serio debate en Brasil, después de que Sony bloqueara algunas consolas porque sus usuarios la utilizaron para vender el acceso a dicha colección.