Nintendo 64 mini: fan crea una versión portátil de la legendaria consola

Lanzada en 1996, la Nintendo 64 era una de las consolas preferidas en aquella época, ya que poseía videojuegos increíbles como Mario Kart, Super Mario 64, Pokémon Stadium, GoldenEye 007, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, entre otras entregas.

Tan querida es esta videoconsola que un fan decidió modificarla y crear una versión portátil que bautizó como ‘Nintendo 64 mini’. Un video subido a YouTube muestra los pasos que siguió para elaborar este increíble dispositivo.

Según detalló el youtuber, conocido como GmanModz, tuvo que recortar la placa base de la Nintendo 64, así como el resto de sus componentes básicos para que así el aparato pueda entrar en los bolsillos.

Para lograr su cometido, también tuvo que reducir los cartuchos (de los juegos) y buscar una pantalla. En este caso, tuvo que utilizar una que medía 3.5 pulgadas y que contaba con una resolución de 320x240.

Finalmente, tuvo que incluir un pequeño altavoz, una toma de auriculares y una batería que brinda hora y media de autonomía. Por fortuna, se puede cargar mientras se juega, gracias a que posee un cargador de 12V.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 101.000 reproducciones en YouTube, la consola portátil posee también varios botones en la parte frontal que nos permiten controlar a los personajes del juego.

Hace algunos meses, el mismo youtuber redujo una Nintendo 64 y la incluyó dentro de la carcasa de una Game Boy Advance, la consola portátil que la empresa japonesa lanzó hace algunos años.