Among Us: fan crea una espectacular colección de skins de The Mandalorian

Si tenemos que hablar de los videojuegos más populares del 2020, Among Us es, sin duda alguna, uno de ellos. El título que se lanzó originalmente en 2018 goza de una inesperada fama y muchos desean que InnerSloth agregue contenido a su título, al menos por medio de colaboraciones con otras franquicias como The Mandalorian, por ejemplo.

Las skins de The Mandalorian para Among Us fueron creadas por el youtuber Hitmater, quien publicó su trabajo en Reddit, donde muestra trajes de los diferentes personajes de la famosa serie de la saga Star Wars.

En esta colección de atuendos encontramos a los tripulantes e impostor del juego de InnerSloth con el aspecto de Axe Woves, Boba Fett, Ahsoka Tano, Koaska Reeves, Bo Katan, Scout Trooper, Paz Vizla, Cara Dune, Kuill y Din Djarin, cazarrecompensas y personaje principal de la serie.

Asimismo, el creativo también diseñó el traje de Grogu, aunque por su tamaño parece más una mascota, por lo que podríamos tener a Baby Yoda como compañero mientras recorremos los distintos puntos de mapas como The Skeld, Polus o Mira HQ.

Hitmate comenta que es un gran fanático de Star Wars, por lo que decidió trabajar todas las skins inspiradas en The Mandalorian desde Paint 3D. Aquí te dejamos el video donde muestra cada una de ellas al detalle.

Como fanático de la serie de Disney+ y la icónica saga de Star Wars, posiblemente quieras tener todos estos trajes dentro de tu partida de Among Us. Sin embargo, lamentamos decirte que no están disponibles para utilizar en el juego.